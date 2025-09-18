Por qué Carolina Soto se ausentó del set de Día a Día; el matutino se vistió de luto

Durante la emisión del programa matutino de Caracol Televisión este 18 de septiembre, muchos espectadores se llevaron la sorpresa de ver a Carolina Cruz, Catalina Gómez e Iván Lalinde entrevistando a la más reciente eliminada del Desafío del Siglo XXI, pero no a la presentadora caleña. Aunque no estuvo en el set del programa, Soto sí se conectó con sus compañeros durante la transmisión, solo que lo hizo desde otra zona de Bogotá.

Mira también: Hija mayor de Marcela Sarmiento, la presentadora que perdió a su bebé cuando trabajaba en Día a Día



Fueron sus compañeros quienes se disculparon con la invitada por la ausencia de su compañera y le dieron paso para que contara el motivo de su ausencia: "Les cuento que estoy acá en una centro comercial de la ciudad de Bogotá y como ustedes lo estaban diciendo pues hoy queremos recordar a una mujer que dejó huella con su risa, que dejó tanta alegría, tanto amor y que definitivamente hoy en día los colombianos siguen recordando. Una mujer que inspiró con su gran corazón; hoy cumpliría años La Gordita Fabiola", explicó.

Fabiola Posada, una de las figuras más emblemáticas de Sábados Felices, cumpliría 62 años este 18 de septiembre de 2025. La comediante falleció un día después de festejar un nuevo año en 2024 (19 de septiembre), por lo que Polilla, su esposo, decidió organizar un homenaje en su nombre, haciéndoles extensiva la invitación a sus seguidores para que lo acompañaran a una misa abierta al público.

Mira también: Marcela Sarmiento destapó por qué no volvió a Día a Día tras la muerte de su bebé en el parto

Publicidad

En entrevista con la conductora del programa, Nelson Polanía confesó cómo ha sido para él este año que ha pasado y de qué forma ha tenido que enfrentar el duelo.

"Son situaciones muy duras, muy difícil que le toca empezar a uno a vivir ya desde otro punto de vista porque ya es un año y el dolor siempre va cambiando, va mutando. Todo se va transformando a unas nuevas sensaciones y cosas que empieza uno a sentir en la cabeza, en el corazón y en el alma", confesó durante el encuentro.

Publicidad

Mira también: Primera presentadora de Día a Día regresó al matutino 20 años después: no pudo contener las lágrimas

No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. Revive aquí contenido exclusivo del programa.

