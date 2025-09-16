Hija mayor de Marcela Sarmiento, la presentadora que perdió a su bebé cuando trabajaba en Día a Día

La periodista y presentadora Marcela Sarmiento emocionó a los seguidores de Caracol Televisión al visitar este 16 de septiembre el set de Día a Día, más de 20 años después de haber presentado el primer capítulo junto a Jota Mario Valencia. La mujer habló abiertamente sobre la muerte su padre, su esposo y su bebé en diferentes momentos de su vida, y también contó cómo atravesó por su proceso de duelo.

Según explicó, la muerte de su hijo la llevó a abandonar el matutino y fue precisamente su hija Paulina la que la motivó a seguir adelante con su vida y confiar en el proceso: "Paulina me necesitaba como mamá. Yo tenía que estar ahí como mamá y como esposa, es decir, yo había perdido un hijo y en el mismo instante tienes que tener la capacidad como de volver a armar las piezas rápidamente", explicó.



Quién es la hija mayor de Marcela Sarmiento

Sarmiento tiene dos hijas, Paulina y Florencia. A través de las plataformas digitales, la conductora de televisión ha presumido en múltiples oportunidades no solo el detrás de cámaras de su trabajo en Despierta América, sino que también ha mostrado detalles de su vida personal, tal es el caso de la relación que sostiene con sus hijas.

Cada vez que tiene la oportunidad, Marcela aprovecha para resaltar el poder que ellas le han dado a su vida; de hecho, decidió incluirlas dentro de la dedicatoria de su libro, recordando de esta forma lo importantes que fueron en su proceso de sanación.

"A Paulina y Florencia. Porque en su amor encuentro la fuerza, la calma y el aprendizaje más profundo. Este libro también es de ustedes, pero sobre todo por ustedes. Gracias por sanar, enseñar y acompañar cada paso de este camino", escribió.

Sarmiento ha sido muy sincera respecto a cómo estos tres duelos cambiaron su vida para siempre, hasta el punto que llegó a dejar Colombia y radicarse finalmente en Estados Unidos, donde ha logrado darse una nueva oportunidad y reconstruir su vida en compañía de sus seres queridos.

"Los hijos nos recuerdan todos los días que la vida, incluso en sus momentos más duros, puede ser luz y ternura. Ellos son la mayor inspiración y la razón por la que siempre vale la pena seguir adelante", finalizó.

