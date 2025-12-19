Cuántas veces se ha casado Boyacoman: Jhovanoty bromeó por sus “diez matrimonios”

En los capítulos emitidos de La Vuelta al Mundo en 80 Risas ha ocurrido de todo entre las presentadoras y sus acompañantes, quienes no solo las hacen reír, sino que también las ponen en situaciones incómodas y llenas de humor. Uno de los momentos que más llamó la atención se dio en el capítulo 4, durante una batalla de trovas, cuando Jhovanoty lanzó una frase que provocó carcajadas.

“Aquí viene a hablar el señor de los diez matrimonios”, dijo el comediante, despertando la curiosidad de muchos colombianos sobre la vida sentimental de Boyacoman.



¿Cuántas veces se ha casado Boyacoman?

Aunque la broma de Jhovanoty exageró la cifra, lo cierto es que Boyacoman , cuyo nombre real es se ha casado tres veces, pero siempre con la misma mujer: Marcela Marenco.



El humorista ha celebrado diferentes uniones civiles y religiosas en distintos momentos de su relación. Primero contrajo matrimonio por lo civil en 2023 y, posteriormente, celebró ceremonias religiosas, siendo la más reciente una emotiva boda en octubre de 2025, evento que fue reseñado por varios medios.

De esta relación nació su hija Guadalupe. Antes de su matrimonio con Marcela Marenco, Boyacoman sostuvo una relación con Eliana Alzate, con quien tuvo dos hijos, María José y Tomás. En abril de 2021, la expareja recordó públicamente la pérdida de su hijo Liam, quien falleció con siete meses de gestación, un hecho que marcó profundamente sus vidas.

Además, el comediante también tuvo una relación con Ana Karim ('Ani'), de la cual se separó en 2018.

¿Quién es Marcela Marenco, esposa de Boyacoman?

Marcela Marenco es modelo, actriz, presentadora, empresaria y creadora de contenido digital. En su cuenta oficial de Instagram suma más de 200 mil seguidores, donde comparte tanto su trabajo como momentos de su vida familiar.





En 2022 participó en Miss Universe Colombia y, desde entonces, ha acompañado de cerca la carrera del humorista de Sábados Felices, con quien ha construido una familia sólida y muy seguida en redes sociales.

