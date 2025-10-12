En vivo
Expediente final
Tercera boda de Boyacoman y Marcela Marenco: él la hizo llorar con sus votos

El humorista llegó al altar con Marcela Marenco y en La Red los acompañamos en exclusiva. Asi fueron los 3 vestidos de la novia y estos fueron los invitados de Sábados Felices que los acompañaron.

