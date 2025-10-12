Tercera boda de Boyacoman y Marcela Marenco: él la hizo llorar con sus votos

¡Llegó el gran día! Boyacoman se casó por tercera vez con Marcela Marenco, esta vez en una emotiva ceremonia religiosa. Uno de los instantes más conmovedores fue cuando el humorista pronunció sus votos, que hicieron llorar a su esposa.

Mira también: Katiuska y Zambrano, del 'Desafío', son retados a besarse, ¿cuándo fue la última vez?



Boda de Boyacoman de Marcela Marenco

“Te amo en todos y cada uno de los universos. Cuando me digas que saltemos, no te preguntaré por qué, te preguntaré qué tan alto. Eres la protagonista de mi mejor película, esa que vivo día a día”.

La novia lució tres vestidos, todos diseñados por Catalina Bayona, quien se inspiró en un estilo romántico y elegante. La decoración del lugar combinó flores blancas con tonos durazno, creando un ambiente cálido y sofisticado.

Durante la ceremonia, el cantante vallenato Penchy Castro interpretó en vivo varias canciones, mientras que un DJ se encargó de la fiesta posterior. Entre los asistentes estuvieron varios compañeros de Sábados Felices, como Comino, Los Siameses y otros humoristas cercanos a la pareja.



Edwin León, mánager de Boyacoman, fue uno de los padrinos de la boda. Y aunque la pareja todavía no ha podido disfrutar de su luna de miel por compromisos laborales de Frey Eduardo Quintero, ya tienen el destino elegido: Jamaica, en enero del próximo año.

Publicidad

Mira también: Yo Me Llamo Ozuna 2021 se une al mánager de Pirlo y denuncia a Blessd: dice que lo amenazó

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.