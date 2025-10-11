Katiuska y Zambrano, del 'Desafío', son retados a besarse, ¿cuándo fue la última vez?

Johncito Preguntón vuelve a hacer de las suyas en La Red, esta vez desde la Ciudad de las Cajas, donde realiza una divertida visita a la casa Omega. Como es costumbre, el reportero llega con su energía característica, buen humor y una dinámica que rápidamente enciende el ambiente entre los participantes: la “pirinola picante”.

La casa Omega está conformada por un grupo de participantes que se ha ganado el cariño del público por su espontaneidad y ocurrencias: Zambrano, Rosa, Katiuska, Leo, Manuela, Eleazar, Tina y Rata. Todos aceptan el reto de jugar con Johncito y responder sin filtros a las preguntas que salían en cada giro de la pirinola, que en esta ocasión estuvo cargada de picardía y momentos muy divertidos.

La primera pregunta es para Zambrano, a quien Johncito le consulta quién tenía las nalgas más lindas dentro del reality de los colombianos. Sin dudarlo, el participante responde que Tina, “porque las tiene operadas”. La reacción no se hizo esperar: Tina, entre risas, le responde tajantemente que no eran operadas, dejando claro que su figura era completamente natural.

Luego, el turno es para Manuela, quien al girar la pirinola recibe la pregunta sobre quién tenía los mejores labios. Sin pensarlo mucho, dice que Eleazar, provocando bromas y miradas cómplices entre los compañeros.

Cuando le toca participar a Katiuska, la suerte le trae una pregunta más romántica. Johncito le pide que cuente cuándo fue su último beso con Zambrano. Ella, un poco sonrojada, responde: “Hace rato, pero no me acuerdo”. Ante la insistencia de si le gustaría recordarlo, Katiuska es enfática pero deja la puerta abierta: “No, no, no. Ya hace rato fue… no se sabe, pero por ahora no, porque uno no puede decir que de esta agua no beberé, pero por ahora no”. Su respuesta genera risas y comentarios entre los demás integrantes, quienes no pierden la oportunidad de bromear con la situación.

Finalmente, el juego cierra con el turno de Rata, a quien Johncito le pregunta si le gustaba Tina. Sin titubear, Rata responde que no, poniendo fin a las especulaciones y demostrando que sigue interesado en Deisy, la más reciente eliminada del programa.

