Hija de Yeison Jiménez comentó su última publicación tras saber de su fallecimiento

Colombia está de luto por el fallecimiento de Yeison Jiménez en la tarde del 10 de enero del 2026. Desde que se conoció la noticia, las miradas de muchos están sobre la familia del intérprete, su esposa, hijos, hermanos y su mamá.

Vale la pena mencionar que, fruto de su relación con Sonia Restrepo, hace más de 10 años, la pareja tenía tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago, y fue precisamente la mayor de los niños, quien se pronunció en redes sociales.



Mensaje de la hija de Yeison Jiménez

Se trata de Camila, de aproximadamente 15 años, quien dejó un triste mensaje en la última publicación del intérprete de música popular. Lo hizo en un video en el que aparece Yeison Jiménez cantando y acompañado de la frase: “Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”.

Allí la pequeña escribió: “Te amo, papá, no sabes cuánto me parte ver tus videos y que no estés aquí”, la frase ha conmovido a más de uno y ya tiene muchas respuestas en las que los internautas le envían fortaleza para atravesar el momento difícil.

De la misma forma, dijo: “Te extraño, por favor, que sea un sueño, por qué a ti, ¿por qué?” también en las publicaciones de su papá, las cuales fueron compartidas con el público durante sus últimas presentaciones con vida.



Hijos de Yeison Jiménez

Es importante mencionar que Camila no es hija biológica del intérprete, sin embargo, cuando él empezó su relación con Sonia Restrepo, la pequeña tenía tan solo dos años, por lo que inmediatamente se amaron y Jiménez decidió adoptarla como suya.

En sus redes sociales, al hablar de su familia, el cantante de ‘Ni tengo, ni necesito’ siempre mencionaba a sus tres hijos e incluso en una entrevista con Se Dice de Mí, en la que contó que había tenido un sueño premonitorio sobre morirse en un avión, confesó que tras un accidente en el 2024 temía no poder conocer a su heredero más pequeño.

Santiago nació el 4 de junio del 2024 y desde entonces se convirtió en la alegría del intérprete, al igual que su segunda hija, Thaliana, que nació en el 2018 y Camila, mencionada previamente.