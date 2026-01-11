Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Séptimo Día
Homenajes a Yeison Jiménez
Esposa de Yeison Jiménez
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Mensaje de la hija de Yeison Jiménez en sus redes sociales tras su muerte

Camila, la hija mayor de Yeison Jiménez, dejó un comentario en su cuenta de Instagram para despedir a su papá. Esto tras el anuncio de su muerte a los 34 años tras un accidente en una avioneta.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Hija de Yeison Jiménez comentó su última publicación tras saber de su fallecimiento

Camila es la mayor de las hijas de Yeison Jiménez y a través de sus redes sociales reaccionó con dolor a la muerte de su padre, por lo que ha recibido el apoyo de muchos fanáticos y seres queridos.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de ene, 2026
Comparta en:
Hija de Yeison Jiménez lo despidió.