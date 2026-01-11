Hermanas de Yeison Jiménez publican desgarradores mensajes: “llámame, dime que es mentira”

La noticia de la muerte de Yeison Jiménez tomó por sorpresa a los seguidores de su música, el intérprete de 34 años perdió la vida tras sufrir un accidente en la avioneta en la que se transportaba junto a su equipo de trabajo.

Lee más: Esposa y hermana de Yeison Jiménez visitaron el lugar de su muerte, así fue el momento



Como era de esperarse, las miradas de todos están sobre su familia, su esposa, Sonia Restrepo, sus hijos, su mamá, sus hermanos y más seres queridos que ahora tienen que atravesar por el dolor de haber perdido al intérprete, oriundo de Manzanares, Caldas.

Yeison Jiménez tenía seis hermanos y tras la noticia de su fallecimiento, sus seguidores han acudido a sus redes sociales para manifestar su dolor por lo sucedido. Ahora, dos de ellas han conmovido a los colombianos con sus despedidas.



Hermanas de Yeison Jiménez lo despiden en redes

Heidy Jiménez, su hermana menor, compartió dos fotografías en sus historias de Instagram, en estas aparece junto a él en momentos felices, sin embargo, están acompañadas por desgarradores mensajes que dejan ver su dolor.

“Papito, por favor, llámame, dime que es mentira, por favor. Hermano, ¿qué voy a hacer sin ti?” escribió y continuó: “te necesito, por favor”, asimismo, compartió un video de ‘El Aventurero’ caminando sobre la arena con las palabras: “Amor de mi vida, ¿por qué, por qué?, te amo, eres el mejor papá y hermano que me pudo dar Dios en la vida, gracias por siempre estar para mí, te amo”.



Publicidad

Por otra parte, su hermana mayor, Lina Jiménez, también utilizó su cuenta de Instagram para despedirse, lo hizo con una foto tomada, al parecer, horas antes de su muerte, durante la presentación en Málaga, Santander y con las palabras: “Nunca pensé que este sería nuestro último encuentro, nuestro último concierto, la última foto, el último te amo, hermano te amo, te amo”.

Publicidad

Sin duda los mensajes de apoyo y condolencias no han tardado en manifestarse en sus redes sociales y de quienes rodean a la familia, pues los seguidores y colegas del cantante han manifestado la gran huella que dejó en la industria.

Actualmente las causas exactas del accidente siguen en investigación de las autoridades correspondientes, sin embargo, muchos internautas están atentos a lo que pueda ser publicado con el paso de las horas y los días.

Lee más: Pipe Bueno, Jessi Uribe, Jhonny Rivera y más cantantes despidieron a Yeison Jiménez

Publicidad

Vale la pena mencionar que junto al intérprete perdieron la vida otras cinco personas, miembros de su equipo de trabajo, se trata de: el piloto capitán Fernando Torres Rojas y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Waisman Mora.