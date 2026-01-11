Publicidad

Heidy Jiménez y Lina Jiménez, hermanas de Yeison Jiménez, lo despidieron en redes sociales

Heidy y Lina, hermanas de Yeison Jiménez publicaron tristes mensajes en sus redes sociales para despedir al cantante por su muerte el 10 de enero del 2026 en un accidente de avioneta.

Hermanas de Yeison Jiménez publican desgarradores mensajes: “llámame, dime que es mentira”

Los tristes mensajes han conmovido a los fanáticos, una de ellas había estado con Yeison Jiménez horas antes de su muerte y compartió su última fotografía, mientras que la otra imploró que fuera falso.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de ene, 2026
Hermanas de Yeison Jiménez lo despiden en redes