Hermana de Karol G rompió el silencio ante polémica por haber "apoyado" a Anuel AA

Este 10 de octubre, una de las hermanas de 'La Bichota' tuvo que aparecer en redes sociales para aclarar la polémica que se originó por haber publicado una historia en Instagram con la canción 'Corazón roto', de Brray en colaboración con Chencho Corleone, Jhayco, Ryan Castro y Anuel AA, expareja sentimental de la cantante paisa.

Ante la oleada de críticas por supuestamente no haber respetado los códigos de su hermandad, la joven confesó que no vio nada de malo en hacer este post: "Que hayan pasado cosas con mi hermana no quiere decir que a mí no me pueda gustar algún tema en este caso de Emmanuel. Yo a mi hermana la respeto, la admiro y pues simplemente fue una canción que escuché, que me gustó y la puse", mencionó a través de las historias de la citada red social.

Posteriormente, indicó que esto no significa que apoya al puertorriqueño, que lo estima o que tiene algún tipo de relación cercana a él; por el contrario, admitió que fue una coincidencia a la que simplemente decidió no prestarle demasiada atención.



"Escuché ese tema de una amiga porque yo casi no escucho reguetón, en mi casa siempre se escuchan otro tipo de temas", explicó.

La cantante paisa y el intérprete de 'Tú no lo amas' y 'Secreto' fueron novios durante aproximadamente tres años. Su relación llegó a su fin a inicios de 2021 y, de acuerdo con la información que dio a conocer la colombiana en el documental de Netflix 'Mañana fue muy bonito', fue muy tóxico poder salir de ese vínculo y concentrarse en su crecimiento personal.

Ante esta situación, muchos usuarios han reaccionado al gesto de Verónica: "No tiene absolutamente nada de malo 👏", "Una cosa es disfrutar de una canción, y otra muy distinta es compartirla sabiendo el daño que ese artista le causó a tu hermana. A veces la lealtad vale más que cualquier ritmo pegajoso", "Esa Vero es una Judas, por eso Karol nunca se la lleva de vacaciones y tampoco la tiene trabajando en su equipo", son algunos de los mensajes que se destacan.

