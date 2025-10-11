En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Hermana de Karol G rompió el silencio ante polémica por haber "apoyado" a Anuel AA

Hermana de Karol G rompió el silencio ante polémica por haber "apoyado" a Anuel AA

Verónica Giraldo apareció en su cuenta de Instagram para responder a quienes la criticaron por haber usado una canción del exnovio de su hermana en redes sociales.

Que dijo Verónica Giraldo, hermana de Karol G, sobre supuesto apoyo a Anuel AA.
Que dijo Verónica Giraldo, hermana de Karol G, sobre supuesto apoyo a Anuel AA.
Foto: Instagram @karolg y @veronicagiraldonavarro
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad