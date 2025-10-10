En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Acabaron con la vida del cantante Fede Dorcaz en México: así lo despidió su novia

Acabaron con la vida del cantante Fede Dorcaz en México: así lo despidió su novia

En las últimas horas se conoció que al argentino le arrebataron la vida y que aun las autoridades mexicanas están investigando el caso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad