Acabaron con la vida del cantante Fede Dorcaz en México: así lo despidió su novia

En las últimas horas, se conoció la triste noticia de que a otro cantante le arrebataron la vida en México. Se trata de Fede Dorcaz, a quienes lo han despedido en sus redes sociales con emotivos mensajes.

Fede Dorcaz murió en México

Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el argentino recibió varios disparos mientras estaba en una avenida de Ciudad de México llamada Anillo Periférico. Por lo cual, están haciendo todas las investigaciones pertinentes para dar con los responsables del crimen, pero han indicado que se podría tratar de dos personas que iban en una moto.



Novia de Fede Dorcaz se pronunció por su muerte

Tras este lamentable hecho, su novia, Mariana Ávila, envió un emotivo mensaje tras el dolor que está pasando por la muerte del cantante. En su cuenta de X, no dudó en postear lo mucho que lo va a extrañar y así lo despidió frente a todos sus seguidores. "Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré".

A raíz de esto, los usuarios no dudaron en dejar un par de comentarios por lo sucedido. Le mandan las mejores energías en este momento tan difícil, en la que perdió a su pareja y ahora debe enfrentar esta triste realidad.



"Siento mucho tu perdida Mariana, te mando un abrazo fuerte que reconforte tu corazón por unos momentos", "lamento tu pérdida, Fede me consta era una gran persona llena de luz y sueños"; "es una lástima la manera en la que truncaron todo", "Dios luego escribe derecho en líneas torcidas y es difícil de comprender. Mucha luz y energía positiva a ti y los tuyos", dijeron algunos.

