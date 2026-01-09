La pregunta con la que un colombiano se ganó dinero en La Danza de los Millones

Este 9 de enero se vivió el último episodio de La Danza de los Millones. Tras ver a Maía y Tostao enfrentarse a Carolina Cruz y Valerie Domínguez, un colombiano se convirtió en millonario.

La pregunta que le hizo la presentadora Laura Acuña al televidente fue muy simple: ¿cómo se llaman los cantantes del equipo rosado? El hombre respondió correctamente y, gracias a ello, se llevó un premio de $53.500.000.



