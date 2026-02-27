Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Usurpadora
En vivo ‘A Otro Nivel’
¿Myrian se tatuó nombre de Zambrano?
'Tormenta de Pasiones'
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Encarcelan a hombre que mató a actor al que conoció por medio de 'app' de citas - CaracolTV

Michael Barron tenía una prometedora carrera en la industria audiovisual. El actor falleció en 2025 y ahora se conocen más detalles del caso, en especial de su acompañante.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Encarcelan a hombre que mató a actor al que conoció por medio de 'app' de citas

Michael Barron tenía una prometedora carrera en la industria audiovisual. El actor falleció en 2025 y ahora se conocen más detalles del caso, en especial de su acompañante.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de feb, 2026
Comparta en:
Qué se sabe sobre el caso de Michael Barron, el actor que murió luego de encontrarse con hombre que conoció por Grindr.