Encarcelan a hombre que mató a actor al que conoció por medio de 'app' de citas

Hay consternación por la muerte del destacado actor Michael Barron, de 38 años, recordado por su participación en producciones como ‘Hollyoaks y Emmerdale’. Los hechos se remontan al 26 de enero de 2025, cuando viajó hasta la ciudad de Manchester en Reino Unido para encontrarse con Josh Baxter, un hombre de 28 años al que conoció a través de la aplicación de citas Grindr.

Mira también: Murió Robert Carradine, quien interpretó al papá de Lizzie McGuire, a los 71 años



De acuerdo con la información de las autoridades, ambos sostuvieron conversaciones subidas de tono donde hablaban sobre las prácticas que llevarían a cabo una vez se reunieran; sin embargo, el encuentro terminó siendo un peligro y concluyó en un desenlace fatal.

Durante el juicio, se detalló que el actor no quiso usar una "palabra de seguridad" durante el encuentro y terminó siendo inmobilizado de muñecas y tobillos, puesto boca a bajo y sometido a estrangulamiento que derivó en fracturas en el cuello y un paro cardiaco.

Su acompañante, por otra parte, aseguró que el acto fue consensuado, aunque detalló que al ver el aspecto del actor realizó una serie de búsquedas en Google sobre la asfixia y los problemas legales que podría enfrentar por estar presente en esta situación: "cara morada al dormir", "cómo saber si alguien está vivo" y "¿es ilegal estar con alguien mientras duerme incluso si tienes su consentimiento?".





Mira también: Última publicación de Nicole Vargas, exparticipante de 'La Voz Kids' que murió en Quindío

Publicidad

La jueza Tina Landale dictó la sentencia del caso, señalando de esta forma que Baxter era consiente de lo que estaba sucediendo y que aún así decidió ignorar las señales de alerta, por lo que fue condenado a cuatro años de prisión al ser declarado culpable por los delitos de estrangulamiento intencional y de inflingir lesiones graves.

El caso ha abierto nuevamente la conversación sobre el peligro que corren algunas personas que acuden a las aplicaciones de citas, y los cuidados que deben tener en cuenta a la hora de programar encuentros para velar por la propia seguridad.

Publicidad

Mira también: Murió Willie Colón a los 75 años, su familia confirmó el fallecimiento con emotivas palabras