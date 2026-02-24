Última publicación de Nicole Vargas, exparticipante de 'La Voz Kids' que murió en Quindío

Continúa la consternación por la muerte de Nicole Valeria Vargas Gómez, la joven de 19 años que participó en 'La Voz Kids' versión Colombia en 2019 y que murió tras sufrir un accidente de tránsito producido por un vehículo fantasma. El siniestro tuvo lugar el pasado sábado 21 de febrero hacia las 8:00 p.m. en la vía que conduce de Circasia a Armenia.

De acuerdo con las primeras versiones, la joven iba acompañada de William Andrés Paipa, un compañero de trabajo que también perdió la vida.

Vargas participó en la edición del programa que Caracol Televisión transmitió en 2019, cuando ella tan solo tenía 12 años. Durante su paso por la producción tuvo la posibilidad de conocer a Andrés Cepeda, Fanny Lú y Sebastián Yatra, los entrenadores de esta temporada. Se sabe que estudiaba Administración de Negocios en la Universidad del Quindío y paralelamente trabajaba como impulsadora de licores.

Cuál fue la última publicación de Nicole Vargas, la exparticipante de 'La Voz Kids' que murió

La artista recoge casi dos mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde acostumbraba a presumir el sueño que alcanzó de cantar en el diamante del programa y mostrar su talento frente a millones de televidentes. Asimismo, mostraba momentos importantes de su vida como cumpleaños, paseos familiares, reuniones con amigos, sus cambios de look y también su trabajo como impulsadora.



Su último post fue justamente dedicado a su oficio. Diferentes usuarios de Internet han acudido a esta fotografía para dejarle mensajes de condolencias a su familia para poder enfrentar este difícil momento: "Qué preciosa", "Dios te tenga en su santa gloria, 🙏🏻😔 mucha fortaleza a tu familia, qué honor haberte conocido", "Nuestra Nico, 🕊️❤️‍🔥 ahora vas a bendecir todos esos ángeles con tu voz. Fortaleza para toda tu familia y paz en tu alma", "❤️‍🩹💔Qué triste y lamentable noticia, mucha fortaleza a su familia 😢🙌", "Eres un ángel más en el coro del cielo, hermosa, princesa, vuela alto", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Por el momento, sus amigos, colegas y conocidos están a la espera de conocer detalles sobre las honras fúnebres para asistir y darle el último adiós.