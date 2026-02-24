Publicidad

Murió actor de 'Lizzie McGuire'
Cuál fue el último post de Nicole Vargas, la exparticipante de 'La Voz Kids' Colombia que murió - CaracolTV

La joven de 19 años se encontraba saliendo de su jornada laboral con un compañero cuando fueron embestidos por un vehículo que los dejó tendidos sobre la carretera.

Última publicación de Nicole Vargas, exparticipante de 'La Voz Kids' que murió en Quindío

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de feb, 2026
Esta fue la última publicación de la exparticipante de 'La Voz Kids' que falleció en Quindío.