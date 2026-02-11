Publicidad

Murió James Van Der Beek, estrella de 'Amigos y amantes', a los 48 años - CaracolTV

James Van Der Beek dio a conocer a los medios de comunicación en 2024 que venía batallando contra un agresivo cáncer. Aún no se conocen los detalles sobre su deceso.

Murió estrella de 'Amigos y amantes' tras luchar contra fuerte cáncer, a los 48 años

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de feb, 2026
Murió James Van Der Beek a los 48 años.