Murió estrella de 'Amigos y amantes' tras luchar contra fuerte cáncer, a los 48 años

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto debido a la muerte de James Van Der Beek, destacado por participar en producciones de la talla de 'Amigos y amantes', 'Juego de campeones', 'Amor fuera de tiempo', 'Las reglas de la atracción' y 'Otro amor fuera de tiempo'. El hecho tuvo lugar este miércoles 11 de febrero.

La noticia fue dada a conocer por el portal TMZ, que recogió fuentes del departamento forense del condado de Travis y el comunicado emitido por la familia del artista.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, se lee en el comunicado.

Por el momento, no se sabe el motivo exacto de su muerte; sin embargo, era de conocimiento público que Van Der venía batallando durante años contra una fuerte enfermedad.



Qué enfermedad tenía James Van Der Beek

El actor dio a conocer en 2024 que había sido diagnosticado con un cáncer colorrectal agresivo. De hecho, una de sus entrevistas más famosas fue para People, allí confesó que antes de recibir la noticia se percató de los síntomas y pensó que se trataba de un problema que podría corregir con buenos hábitos.

"Pensé que probablemente tendría que cambiar un poco mi dieta. Quizá debería dejar el café. Quizá debería no poner nata en el café. Y al final lo quité de la dieta, y no mejoró, y pensé, vale, será mejor que me lo revisen", comentó en aquella oportunidad.

Diferentes usuarios de Internet, fanáticos y colegas del medio han acudido a las plataformas digitales para desearle fortaleza a sus seres queridos en esta etapa de duelo y también para recordar sus mejores momentos en la industria audiovisual.

"Hombre, la vida no es justa. Buena suerte, señor", "Oraciones para tu familia", "Lo siento mucho. Mis oraciones están contigo y con tu hermosa familia", "Mucho amor para ti y todos los tuyos", "Estoy tan desconsolado al escuchar esto", son algunos de los mensajes que se destacan.