Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Cuándo es la Final del 'Desafío 2025': fecha y hora del último capítulo - CaracolTV

Andrea Serna y Mafe Aristizábal se reunirán en La Ciudad de las Cajas para presentar en vivo el último capítulo del 'Desafío del Siglo XXI' este martes 17 de febrero.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Cuándo se acaba el 'Desafío del Siglo XXI': fecha y hora para conectarte con la Gran Final

Caracol Televisión liberó la fecha en el que los fanáticos del reality de los colombianos podrán conocer los nombres de quienes marcarán historia y aparecerán en la copa de los vencedores.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de feb, 2026
Comparta en:
Cuándo se termina el 'Desafío del Siglo XXI' en Caracol Televisión.