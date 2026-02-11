Cuándo se acaba el 'Desafío del Siglo XXI': fecha y hora para conectarte con la Gran Final

El 'Desafío del Siglo XXI' se encuentra en uno de los momentos clave con la llegada del Desafío X Todo en el que se definieron las condiciones de juego para las duplas que siguen en competencia y los Duelos de Salvación que determina quiénes van a Muerte o pasan directamente a la Semifinal del programa.

Mira también: Primera dupla del ‘Desafío’ asegura su cupo para la Semifinal: recibe un premio extra



Cuándo es la Final del 'Desafío del Siglo XXI'

Caracol Televisión reveló la fecha en la que los fanáticos del programa conocerán quiénes son los ganadores de esta temporada. El próximo martes 17 de febrero, Andrea Serna y Mafe Aristizábal se reunirán en La Ciudad de las Cajas para presentar en vivo la competencia con los finalistas que queden seleccionados para esta última prueba.



Los interesados en ver el capítulo deben conectarse a la señal en vivo de Caracol Televisión haciendo clic aquí a las 8:00 p. m., después de la emisión central de Noticias Caracol. Asimismo, pueden acceder a ditu, en donde también encontrarán contenido adicional de esta y otras producciones.

Mira también: ¿Pedida de mano en el ‘Desafío’? Zambrano y Miryan protagonizan momento frente a sus mamás



En caso de querer revivir los momentos más importantes de la prueba, algunos temas de convivencia y también ver las entrevistas exclusivas de este último episodio, los internautas deberán dirigirse a la página del 'Desafío', donde está alojado todo este contenido.



Quiénes son los participantes que continúan en el 'Desafío'

Tras la eliminación de Tina y Kevyn del programa, quedaron cuatro parejas en competencia: Gero y Rosa, Valkyria y Gio, Zambrano y Miryan, y Valentinza y Rata. Las cuatro duplas participaron en el Desafío X Todo, donde los ganadores se quedaron con el beneficio de ver a sus familias y con todas las comodidades del ciclo mientras los perdedores fueron a Playa Baja.

Publicidad

Mira también: Quién es la señora que sufrió en el ‘Desafío X Todo’: conoce a los papás de los participantes

Ahora mismo se encuentran en Duelos de Salvación, donde se definirá quiénes deberán ir al Desafío a Muerte y cuáles son las dos parejas que pasan directamente a la Semifinal para estar un paso más cerca a la copa de los vencedores.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.