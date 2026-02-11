'Venimos del dembow', la nueva canción de 'La Reina dle Flow 3' con Pez Koi

La tercera temporada de 'La Reina del Flow' ha sido todo un éxito en la pantalla chica y en las plataformas digitales gracias a la participación de un elenco de primera categoría dentro del que se destacan figuras como Carolina Ramírez, Carlos Torres, Juan Manuel Restrepo, Mariana Gómez, Allison Joan, entre otros aclamados

actores.

Letra completa de 'Venimos del dembow'

Estoy cansado de tanto narciso

Que tiene el espejo como un único amigo

Quiero dejar el ego me está enloqueciendo

Estoy cansado de tanto reflejo

Soltar las redes, aunque sea un momento

Ya no más validación

No necesito que tu diga que yo soy la maravilla (ah bueno)

Somos la raza flow, venimos del dembow

Es el origen mío que nunca se olvida

Y fue a la llega la que me enseñó la vida que inspira

Somos la raza flow, sale del corazón

En vez de alimentar el ego

Tenemos es que ser muy buenos

Mis estudios se caellay se produce

En tarima con la pipol no hay modo que me rehuse

Pasar de techo si es necesario, ey

Créelo tuyo así digan lo contrario

Mire al espejo, veo un reflejo

Brillando como estrella, pero eso es solo un juego

Soy el rey, el dragón de la pista

Llamas de fuego, todos me miran

(Ey no le baje directamente desde Soul And Bass)

Somos la raza flow, venimos del dembow

Es el origen mío que nunca se olvida

Y fue a la llega la que me enseñó la vida que inspira

Somos la raza flow, sale del corazón

En vez de alimentar el ego

Tenemos es que ser muy buenos

Somos la raza flow, venimos del dembow

Somos la raza flow, sale del corazón

En vez de alimentar el ego

Tenemos es que ser muy buenos

(Rompa niño rompa)

(Parchao')

(Ey Drama, Erick)

(Ey Axel, rompimos, rompimos, niño).



Quién interpreta a Erick, Pez Koi, en 'La Reina del Flow 3'

El hijo de Charly Flow y Yeimy Montoya es interpretado por Juan Manuel Restrepo, un actor colombiano nacido el 26 de septiembre de 1997 en Medellín y que ha formado una sólida trayectoria en la industria televisiva gracias a su participación en proyectos como 'Los Briceño', 'Pasión de Gavilanes 2' y las tres ediciones de 'La Reina del Flow'.

