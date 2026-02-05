Publicidad

Carolina Ramírez está embarazada
'La Reina del Flow 3'
En 'La Reina del Flow 3', Charly empieza a sentir cosas por Sky y busca ayuda

En 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, Charly se siente confundido y empieza a sentir cosas por Sky. Busca ayuda a con una psicóloga para entender qué le pasa.

Charly está confundido por Sky y hasta se le parece a Yeimy

El cantante no puede dejar de pensar en su pupila y asegura que le recuerda a la reina, su gran amor. Por lo mismo, busca ayuda con la psicóloga para entender qué es lo que reamente le está pasando.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 5 de feb, 2026
