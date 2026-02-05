Charly está confundido por Sky y hasta se le parece a Yeimy

La profesional le dice que debe pensar con la cabeza fría y entender qué puede estar buscando a Yeimy en Sky, pues tienen muchas cosas en común. No obstante, no puede ir tan rápido por el bien de Alma.

La Reina del Flow 3 continúa la historia de Charly Flow y Yeimy Montoya, los reyes del flow que, después de cuatro años, han formado una familia y ahora están casados con una hija llamada Alma. Juntos han logrado consolidar una exitosa productora musical llamada Soul & Bass, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la música urbana.



Sin embargo, el pasado vuelve a alcanzarlos cuando Mike Rivera, su enemigo, planea desde la cárcel una peligrosa venganza. Con la ayuda de los Vallejo, un grupo de hackers fanáticos y dementes, Mike amenaza con destruir todo lo que Charly y Yeimy han construido, poniendo en riesgo su familia, su carrera y su imperio musical.

Esta nueva etapa de La Reina del Flow temporada 3 promete más drama, tensión y conflictos que marcarán el destino de sus protagonistas.

Elenco:



Carolina Ramírez

Carlos Torres

Alisson Joan

Manolo Alzamora

Adriana Arango

Juan Manuel Restrepo

Mariana Gómez

Marcelo Dos Santos

Juan Palau

Marcos Carreño

Pedro Pablo Ochoa

