Por qué Valentina, del ‘Desafío’, llora en el castigo del Tanque de Hielo - CaracolTV

La dupla de Rata debe enfrentarse a su temor luego de que Neos perdiera el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Amarillo. El atleta de OCR le da ánimos a su compañera.

Valentina, del ‘Desafío’, llega muerta del susto al Rincón de los Castigos y Gamma se compadece

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de feb, 2026
