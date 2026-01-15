Por qué dicen que espíritu de Yeison Jiménez estuvo en homenaje que le hicieron: VIDEO

Muchas fueron las emociones que se vivieron en el homenaje póstumo al cantante manzanareño que falleció el pasado 10 de enero junto a cinco personas más de su equipo de trabajo debido a un accidente en su avioneta. En la ceremonia los asistentes no solo vieron a su viuda, Sonia Restrepo, sino que también escucharon las palabras de despedida de la mamá del artista.

Mira también: Primeras palabras de la mamá de Yeison Jiménez en el homenaje: "Vuela tranquilo"



Mariposa apareció en homenaje a Yeison Jiménez

Horas antes del homenaje oficial que se realizó en la capital colombiana, Sebastián Ayala compartió en su cuenta oficial de Instagram un video que fue tomado mientras le dedicaba una interpretación al artista. En el clip se observa el momento exacto en el que sobre el escenario vuela una mariposa negra y revolotea alrededor de la joven promesa del género, lo que fue interpretado por muchos asistentes y hasta por integrantes de su equipo de trabajo como una señal de que su espíritu estaba cerca.



"En pleno homenaje hacia ti te me presentaste. Gracias por darme tu último adiós, Yeison", escribió.





Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Creo firmemente que era Yeison Jiménez en forma de mariposa, vino a despedirse, lo mismo pasó en el sepelio de mi padre. Es un misterio, pero muy real 🕊️🪽", "Miraba la mariposa con tanta ilusión 🥹🤧", "Como raro, 🤔🤔🤔pero muy linda la mariposa 🦋🦋", "Bella mariposa vino a despedirse feliz y a bendecirlos", son algunos de los mensajes que se destacan.

Publicidad

Mira también: Doloroso video de la esposa de Yeison Jiménez besando el ataúd en pleno homenaje



Sebastián Ayala en homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

El joven fue uno de los invitados al concierto que se ofreció en nombre de Jiménez, uniendo su talento a otros grandes del género como Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, Francy, Arelys Henao, entre otros. Durante su paso por el escenario, el joven se mostró visiblemente afectado mientras interpretaba 'Qué tonto soy', debido a la amistad que había construido con su colega, por lo que conmovió a los asistentes con la colaboración que realizaron juntos en 2023.

Mira también: Conductor de Yeison Jiménez relató últimos minutos antes del accidente: "Me abrazó fuerte"

Publicidad

Ayala recientemente fue noticia luego de informar en redes sociales que había sufrido un accidente de tránsito luego de que se conociera el deceso de Yeison Jiménez en Boyacá.