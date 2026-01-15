Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Homenaje a Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Mariposa apareció en homenaje a Yeison Jiménez mientras Sebastián Ayala cantaba - CaracolTV

Poco antes del homenaje póstumo que le hicieron a Yeison Jiménez en el Movistar Arena, Sebastián Ayala mostró video del misterioso encuentro que tuvo con una mariposa en uno de sus shows.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Por qué dicen que espíritu de Yeison Jiménez estuvo en homenaje que le hicieron: VIDEO

Sebastián Ayala compartió en redes sociales un video que fue grabado previo al homenaje póstumo en el Movistar Arena de Bogotá, donde mostraba su encuentro con una misteriosa mariposa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de ene, 2026
Comparta en:
Video de la mariposa que apareció en el homenaje a Yeison Jiménez.