Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Homenaje a Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Cómo fueron los últimos minutos de vida de Yeison Jiménez en Paipa - CaracolTV

Alexander Monroy Quevedo concedió una entrevista en donde relató cómo fue trabajar con Yeison Jiménez mientras el artista estuvo de visita por Boyacá. Así fue su despedida.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Conductor de Yeison Jiménez relató últimos minutos antes del accidente: "Me abrazó fuerte"

Alexander Monroy Quevedo transportó al cantante de música popular hasta el aeropuerto de Paipa, donde poco después sufrió un accidente junto a cinco personas más.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de ene, 2026
Comparta en:
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (47).jpg