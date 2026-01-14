Conductor de Yeison Jiménez relató últimos minutos antes del accidente: "Me abrazó fuerte"

Se conoció el testimonio del conductor que transportó a Yeison Jiménez durante su paso por Paipa, poco después de que se confirmara la muerte del artista y los cinco acompañantes que iban con él en la avioneta que se estrelló contra el terreno y posteriormente se incineró.

Alexander Monroy Quevedo concedió una entrevista para El Tiempo, donde confesó que en su trabajo como chofer de Felipe Acosta, personero de Duitama, tuvo la posibilidad de conocer al cantante poco antes de que falleciera y se convirtiera en noticia nacional.

Las últimas horas de vida de Yeison Jiménez

De acuerdo con el trabajador, estuvieron juntos esos últimos días debido a la presentación él que tenía programada en el pueblo: “Yo lo recogí a las 4:10 de la tarde en el aeropuerto de Paipa. De ahí, mientras nos tomábamos unos tintos y él unas aromáticas, esperamos en una cafetería a que la aeronave que lo había traído fuera y regresara con su equipo de trabajo”, relató haciendo referencia al 9 de enero.

Uno de los momentos que más recuerda con nostalgia es cuando le prestó una ruana. Según explicó, antes del concierto, Yeison dejó la prenda dentro del carro, pero cuando estaba interpretando la segunda canción del show le pidió que se la pasara debido al frío que estaba haciendo.

Durante el tiempo que estuvieron juntos buscaron comida local, comieron bocadillo con queso, hablaron sobre la familia, los hijos y la ilusión que tenía Jiménez por un viaje programado para el pasado 13 de enero a la playa.

Cuando llegó el momento de recordar la despedida, el conductor destacó la actitud amable del músico y la buena impresión que se llevó de él.

“Me bajé rápido de la camioneta para alcanzarle las maletas porque iban de afán. Me entregó la ruana doblada y me agradeció por todo. Le estiré la mano para despedirme, pero no me la recibió: se quitó la cachucha, me la puso en la cabeza y me abrazó fuerte mientras me decía ‘usted maneja muy chimba, mi hermano, muchas gracias por todo, de verdad; mañana entonces nos vemos aquí mismo’”, dijo.

El homenaje póstumo a Yeison Jiménez tendrá lugar este 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá y será abierto al público y gratuito hasta cumplir con el aforo.