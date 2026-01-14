Hermana de Yeison Jiménez reapareció y mostró foto de las exequias privadas

Continúa la conmoción por la muerte del cantante manzaraneño, quien falleció el pasado 10 de enero en medio de un accidente en su avioneta cuando se dirigía de Paipa a Marinilla junto con cinco acompañantes más. Mientras sus seguidores se han tomado las calles de diferentes ciudades principales para despedirlo, su familia ha optado por darle el último adiós en medio de una ceremonia privada.

Sin embargo, en horas de la noche del pasado 13 de enero, Lina Jiménez, la hermana del intérprete de 'Aventurero', apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para mostrar una imagen del funeral. Asimismo, compartió una conmovedora dedicatoria, dejando ver de esta forma cómo lleva el duelo.

Desgarrador mensaje de la hermana de Yeison Jiménez en su funeral privado

Lina tomó una foto del ataúd en la que se observa que la familia optó por poner tres imágenes del artista de música popular y el sombrero que lo caracterizaba. Junto a la instantánea, dejó una descripción que conmovió a los usuarios de Internet.

"Yo voy a pensar que estás de gira y que volverás a casa con tu familia, con nosotros que tanto te amamos. No demores, Yei, que te estamos extrañando mucho", escribió.

Cabe resaltar que esta no fue la única publicación que hizo al respecto, pues poco después posteó también algunas imágenes de su hermano cuando tan solo era un niño y soñaba con abrirse camino dentro de la industria musical.

A lo largo de su carrera artística, Yeison Jiménez concedió varias entrevistas en donde se refirió acerca de sus primeros años de vida, asegurando que creció en condiciones económicas complejas, lo que lo llevó a trabajar en plazas de mercado e ir escalando poco a poco hasta convertirse en uno de los cantantes de música popular más destacados de Colombia, llevando una sana competencia con artistas de la talla de Jessi Uribe, Luis Alfonso, Jhonny Rivera, Alzate, Jhon Álex Castaño, Paola Jara, Francy, Arelys Henao, entre otros.

El accidente que acabó con la vida de Jiménez es materia de investigación por parte de las autoridades, quienes se encuentran analizando el componente humano y la parte técnica con la que se llevó a cabo el despegue.