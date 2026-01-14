Publicidad

Cómo fue el funeral privado de Yeison Jiménez en Bogotá: imágenes

Lina Jiménez reapareció en redes para mostrar una foto del funeral privado que se realizó en Bogotá. Junto a la imagen del ataúd, agregó un desgarrador mensaje que conmovió a los fanáticos.

Hermana de Yeison Jiménez reapareció y mostró foto de las exequias privadas

Lina Jiménez publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram donde mostró el ataúd del cantante y parte del funeral privado que organizó la familia para despedirlo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de ene, 2026
Hermana de Yeison Jiménez mostró foto del funeral privado del cantante en Bogotá.