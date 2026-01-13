Jhon Álex Castaño retomó vieja adicción tras muerte de Yeison Jiménez: angustia en redes

Hay preocupación en redes sociales por el estado de salud del intérprete de temas como 'Juré', 'Dos razones', 'Déjala que se vaya' y 'Amigos con derechos', pues apareció en redes sociales bajo los efectos del alcohol poco después de que se confirmara la muerte de Yeison Jiménez.

En el clip, se observa al exponente del género urbano consumiendo trago mientras canta 'Aventurero', unos de los éxitos del artista que falleció el pasado 10 de enero en el departamento de Boyacá, cuando se disponía a viajar desde Paipa a Marinilla en compañía de cinco personas más, quienes también resultaron muertas.

Lo curioso de esta situación es que Castaño llevaban alrededor tres años sin consumir alcohol, lo que generó de inmediato preocupación en redes sociales, quienes aseguraron que se encuentra atravesando por un complejo momento tras la pérdida de su gran amigo.





"Papi tú no puedes tomar, cuídate por favor 😢😭💔", "La verdad ni cuando falleció Darío Gómez se sintió tanto, y eso que es uno de los duros... Pero es que esta muerte de Yeison no se supera fácil, definitivamente es increíble", "Se nota su tristeza, él había dejado el alcohol", "Si hiciste tomar al Rey del Chupe, imagínate cómo estamos el resto", son algunos de los mensajes que se destacan.

Esta no es la única publicación que ha hecho Jhon Álex sobre su colega, pues días antes compartió un video en el que se le observa junto al manzanareño tocando la guitarra. El clip fue tomado antes de que los dos se lanzaran a la fama internacional, lo que muestra la estrecha relación que construyeron con los años.

"Te vi nacer pero nunca creí que iba a verte partir 🙏🏼", escribió en aquella ocasión.

El accidente que acabó con la vida de Jiménez poco después del despegue en el Aeropuerto Juan José Rondón en Paipa. De acuerdo con las primeras versiones, la aeronave presentó problemas al sobrevolar, lo de hizo que colisionara contra el terreno y posteriormente se incinerara. El caso ya se encuentra en mano de las autoridades que, de acuerdo con lo expuesto en Noticias Caracol, descarta que se tratara de una falla del aeropuerto y enfoca su atención en el factor humano.