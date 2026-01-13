Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
En vivo Desafío Siglo XXI
Funeral de Yeison Jiménez
Personajes La Reina del Flow 3
Programación de Caracol

Qué hizo Jhon Álex Castaño tras la muerte de Yeison Jiménez: VIDEO - CaracolTV

Pese a que había durado tres años sin ingerir alcohol, Jhon Álex Castaño fue visto en redes retomando su adicción por motivo de la muerte de su colega Yeison Jiménez.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Jhon Álex Castaño retomó vieja adicción tras muerte de Yeison Jiménez: angustia en redes

El cantante risaraldense apareció en su cuenta de Instagram y se mostró visiblemente afectado por la pérdida de su colega, quien falleció a los 34 años en Boyacá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de ene, 2026
Comparta en:
Preocupación por el estado de Jhon Álex Castaño tras la muerte de Yeison Jiménez.