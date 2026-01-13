Yeison Jiménez le hizo petición a Martín Elías Jr. antes de morir: tenía relación con Diomedes Díaz

La muerte de Yeison Jiménez, a sus 34 años, el pasado 10 de enero, tras un accidente en su avioneta junto a cinco personas de su equipo de trabajo, conmocionó al país entero y, especialmente, a sus colegas de la industria musical. Han sido muchos los artistas que han expresado su dolor y mensajes de despedida, y ahora se suma Martín Elías Jr., quien hizo una revelación que ha tocado a los seguidores del cantante.

Mira también: Hermana de Yeison Jiménez hace aclaración sobre homenaje que se le hará al cantante



A través de su perfil de Instagram y ante sus más de dos millones de seguidores, el joven artista expresó lo impactante que fue recibir la noticia y acompañó la publicación con dos fotografías junto a Yeison Jiménez.

“Tengo el corazón roto y el alma en tristeza. Mis cercanos saben lo mucho que te admiraba. Eres uno de mis cantantes favoritos. Hermano, no sabes cuánto te quiero. Gracias por ese cariño que siempre me reflejabas. Solo le pido a Dios que descanses en paz 💔😭”, escribió.



Qué le había pedido Yeison Jiménez a Martín Elías Jr. antes de morir

Además, en una tercera imagen, Martín Elías Jr. compartió un pantallazo de una conversación que sostuvo con Yeison Jiménez a través de Instagram el 4 de agosto, en la que el intérprete de 'Aventurero' y 'Vete' le hizo una petición muy especial relacionada con el ‘Cacique de La Junta’, Diomedes Díaz.

“Yo quiero que me regales algo de tu abuelo, es mi ídolo, lo amo”, le escribió Yeison. Ante esto, el hijo del también fallecido Martín Elías le respondió con un audio y luego le preguntó: “Hermano, ¿qué quiere, botas, camisetas?”.



Con evidente emoción, Jiménez contestó: “¡Lo que sea!”. Esto dejó en evidencia la profunda admiración que el artista sentía por Diomedes Díaz y el cariño que llevó a Martín Elías Jr. a lamentar públicamente su inesperada partida. En el espacio de comentarios algunos preguntaron si finalmente recibió el regalo, pero el joven no ha respondido.

Publicidad

Dónde y cuándo será el homenaje a Yeison Jiménez

De acuerdo con lo informado en las redes oficiales del artista, el homenaje público se realizará en uno de los escenarios más importantes de su carrera.

“Informamos que el homenaje público se llevará a cabo este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena. Los detalles oficiales sobre el ingreso y la logística serán confirmados en el transcurso de la mañana de este martes 13, a través de los canales autorizados”, se lee en el comunicado difundido por el representante legal, el gerente administrativo y la oficina de prensa Paola España Comunicaciones.

Publicidad

El evento será totalmente gratuito, por lo que los fanáticos podrán ingresar hasta completar el aforo permitido del recinto.



Cómo murió Yeison Jiménez

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero luego de sufrir un accidente aéreo cuando se dirigía desde Paipa hasta Marinilla. En la aeronave, una Piper Navajo, viajaban seis personas: el capitán Hernando Torres y los tripulantes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora.

Mira también: Los planes que Yeison Jiménez tenía para su segundo Estadio el Campín el 28 de marzo

