Tormenta de Pasiones
Qué le había pedido Yeison Jiménez a Martín Elías Jr. de su abuelo Diomedes Díaz

Martín Elías Jr. recordó a Yeison Jiménez tras su muerte y reveló una conversación inédita en la que el cantante le hizo una petición sobre Diomedes Díaz.

Yeison Jiménez le hizo petición a Martín Elías Jr. antes de morir: tenía relación con Diomedes Díaz

Martín Elías Jr. lamentó el fallecimiento del artista de música popular y compartió un pantallazo de una conversación que sostuvo con él en el mes de agosto, y que ahora cobra un significado especial.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 13 de ene, 2026
Yeison Jiménez le hizo petición a Martín Elías Jr. antes de morir.