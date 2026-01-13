Quién era el piloto de la avioneta de Yeison Jiménez y qué se sabe sobre la investigación

Continúa la consternación por la muerte del artista manzanareño, quien falleció el pasado 10 de enero cuando iba a bordo de su avioneta y se desplazaba desde Paipa hasta Marinilla. Aunque ya se conocen destalles acerca del homenaje que le realizarán en Bogotá este 14 de enero, muchos fanáticos desean saber más sobre los motivos del accidente y cómo fueron sus últimos segundos de vida.

Quién era el piloto de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez

El piloto que manejaba la aeronave fue identificado como Fernando Torres, quien viajó en compañía de cinco personas más: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio, Weisman Mora y el cantante de música popular. A pesar de que su cuenta de Instagram permanece privada, hay información pública como el hecho de que es ingeniero industrial.



En la primera emisión de Noticias Caracol este 13 de enero, el coronel Álvaro Bello dio a conocer detalles acerca de la investigación. Durante la transmisión aseguró que se encuentran analizando el factor humano dentro del accidente, es decir, información como los antecedentes del piloto, las certificaciones, la vigencia de la aptitud psicofísica y también la parte operativa.





Asimismo, explicó que la aeronave corresponde a un modelo registrado en 1982 y que no cuenta con grabadores de datos o de voz, y añadió que la operación en el Aeropuerto Juan José Rondón de Paipa se realiza con total normalidad, pues la investigación está centrada en otra línea.

Luego de que se confirmara el deceso del exponente del género popular, se conocieron los videos del accidente en el que se veía cómo la avioneta se desplazaba por la pista y también el momento en el que un grupo de personas hacía lo posible por apagar el incendio. Sin embargo, unos de los clips que más llamó la atención de los usuarios de Internet fue el que se grabó en el interior del vehículo. Allí se observa al piloto manipulando los controles y listo para despegar.

En el video que subió a las redes fotógrafo de Yeison Jiménez minutos antes del intento de despegue se lee en la pantalla de la avioneta BAD PRB. Y lean el tipo de alarma que indica !!!! pic.twitter.com/hMbfp9k3Tj — Botaroja (@botaroja) January 11, 2026

De hecho, uno de los detalles que generó curiosidad entre los usuarios de Internet fue una supuesta alerta por la aparición del aviso BAD PRB - Bad Probe; sin embargo, esto es materia de investigación.