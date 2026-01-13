Publicidad

Quién era el piloto de la avioneta de Yeison Jiménez: él es Fernando Torres - CaracolTV

Yeison Jiménez y cinco personas más perdieron la vida el pasado 10 de enero cuando viajaban en una avioneta desde Paipa hasta Marinilla. Esto se sabe sobre la investigación que realizan las autoridades.

Quién era el piloto de la avioneta de Yeison Jiménez y qué se sabe sobre la investigación

Álvaro Bello concedió una entrevista para Noticias Caracol en donde se refirió a cómo va la investigación por la muerte del intérprete de 'Aventurero', 'Vete' y 'Hasta la madre'.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de ene, 2026
Lo que se sabe sobre el piloto de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez.