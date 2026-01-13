¿Homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá será gratuito? Estas personas podrán ingresar

En horas de la mañana de este 13 de enero el equipo de trabajo del cantante manzanareño dio a conocer detalles acerca del homenaje que se realizará en Bogotá para darle el último adiós. El hecho tiene lugar justo después de que Medicina Legal confirmara a través de su cuenta de X el pasado lunes festivo que el cuerpo ya había sido entregado a su familia.

Dónde y cuándo será el homenaje a Yeison Jiménez

De acuerdo con la publicación en las redes oficiales del artista, el encuentro tendrá lugar en uno de los escenarios más importantes en su carrera artística.



"Informamos que el homenaje público se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena. Los detalles oficiales de este encuentro e ingreso serán confirmados en el transcurso de la mañana de hoy martes 13, a través de los canales autorizados", se leen en el comunicado oficial difundido por el representante legal, el gerente administrativo y la oficina de prensa Paola España Comunicaciones.

En la misma publicación, la familia aprovechó el espacio para extenderle su agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirles para expresarles sus condolencias: "Agradecemos, de manera especial, el respeto y la comprensión frente a los espacios privados y familiares de despedida, que se están llevando a cabo de forma íntima, tal como ha sido solicitado por sus seres queridos", escribieron en la misma red.



Quiénes pueden ingresar al homenaje de Yeison Jiménez

El encuentro será totalmente gratuito, por lo que sus fanáticos podrán ingresar al recinto hasta completar el aforo permitido del recinto.



"Hemos sido alertados de que personas inescrupulosas están vendiendo supuestos boletos para este homenaje. Esto es falso. No existe venta de entradas ni intermediarios autorizados", publicó su equipo.

Jiménez murió el pasado 10 de enero luego de sufrir un accidente en su avioneta cuando se dirigía desde Paipa hasta Marinilla. En la aeronave Pipe Navajo iban seis personas: el capitán Hernando Torres y los demás tripulantes (Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora).

El accidente tuvo lugar debido a fallas en el despegue, lo que derivó en que la avioneta terminara chocando contra el terreno y posteriormente incinerándose. Las causas del siniestro sigue siendo objeto de investigación por parte de las autoridades que, de acuerdo con la primera emisión de Noticias Caracol, están analizando los antecedentes del piloto, así como también la parte operativa en el que se llevó a cabo todo el proceso.

