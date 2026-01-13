Publicidad

Dónde y cuándo será el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá - CaracolTV

El representante legal, el gerente administrativo y la oficina de prensa de Yeison Jiménez aseguraron que el homenaje al artista tendrá lugar en el Movistar Arena de Bogotá este 14 de enero.

¿Homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá será gratuito? Estas personas podrán ingresar

Este 13 de enero, luego de que la familia recibiera el cuerpo del artista que murió en medio de un accidente en su avioneta, se confirmó que el homenaje tendrá lugar en la capital colombiana.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de ene, 2026
