Seguidores de Yeison Jiménez podrían entrar a su funeral, pero su hermana aclara detalles

La partida de Yeison Jiménez y cinco personas de su equipo en un accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero ha dejado a Colombia de luto. Los cuerpos de las víctimas ya fueron trasladados a Bogotá y, con el paso de las horas, se han conocido detalles relacionados con los actos fúnebres y homenajes programados.

Despedida de Yeison Jiménez

Según informó Noticias Caracol, los seguidores del intérprete de Aventurero podrían asistir a un evento en el que se le rendirá homenaje. El acto se llevará a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, escenario que permitirá el ingreso del público bajo las disposiciones establecidas por la organización.



Este estaría programado para realizarse desde las 10:00 a.m. del martes 13 de enero de 2026, apenas tres días después del accidente aéreo en el que perdió la vida, cuando salía del aeropuerto de Paipa, sin embargo, no es oficial.

El mismo medio reveló que el cuerpo del artista, al parecer, sería sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado en la Autopista Norte, calle 207, costado occidental de Bogotá. Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles sobre el sepelio ni sobre posibles actos privados posteriores.

Funeral de Yeison Jiménez

Este 12 de enero, Lina Jiménez, la hermana del artista, compartió un video en el que agradeció por todo el apoyo y los mensajes que han recibido, sin embargo, hizo claridad en que todavía no hay una fecha o lugar definido para el funeral del cantante, pues, por el momento, no han recibido su cuerpo.

Vale la pena mencionar que el equipo de trabajo del cantante emitió un comunicado en el que se confirma que habrá un homenaje en su honor, sin embargo, aclaran que no hay muchos detalles, pues los procesos legales siguen en marcha y, hasta que se lleven a cabo, no habrá una comunicación oficial.

Familia de Yeison Jiménez

Las hermanas del cantante han compartido mensajes en los que lo recuerdan con afecto y expresan su incredulidad frente a lo ocurrido, además de manifestar el dolor que enfrentan desde la tarde del sábado 10 de enero. Estas publicaciones han recibido múltiples muestras de apoyo por parte de seguidores y figuras públicas.

Por su parte, Sonia Restrepo, esposa del cantante, no se ha pronunciado públicamente. Fiel a la reserva que siempre ha mantenido sobre su vida personal, ha recibido numerosos mensajes de condolencia por parte de admiradores y personas cercanas al artista.



Homenajes a Yeison Jiménez

Amigos y colegas del cantante, oriundo de Manzanares, han aprovechado sus presentaciones para enviar mensajes de solidaridad a su familia y rendirle homenaje sobre el escenario. Uno de los momentos más emotivos se vivió durante un show de Luis Alfonso, quien no logró interpretar una de sus canciones.

Artistas como Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Carlos Vives, Silvestre Dangond, entre otros, también han dedicado palabras y gestos en sus conciertos para recordar a Yeison Jiménez y destacar su trayectoria dentro de la música colombiana, así como el impacto que dejó en el género popular.

