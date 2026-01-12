Equipo de Yeison Jiménez confirma que habrá un homenaje en su honor: comunicado oficial

Tras la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, muchos de sus colegas han manifestado el cariño y el respeto que sentían por él, por su música y por el legado que deja en la industria nacional. Estas expresiones se han dado tanto a través de redes sociales como en presentaciones y eventos realizados en los últimos días.

Uno de los momentos más comentados fue el protagonizado por Luis Alfonso, quien terminó quebrándose frente al público al intentar interpretar una canción de su gran amigo. A este gesto se sumaron otros artistas como Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Alzate, Carlos Vives, Silvestre Dangond, entre más intérpretes que también dedicaron palabras y homenajes durante sus shows.

A raíz de estas manifestaciones, varios internautas comenzaron a preguntar si se realizaría un homenaje oficial para el artista oriundo de Manzanares, Caldas. Hasta hace poco, no existía una respuesta que confirmara un evento de este tipo.



Homenaje a Yeison Jiménez

Recientemente, el equipo de trabajo del cantante confirmó que sí se llevará a cabo un show especial en honor a Jiménez, como muestra de amor, respeto y agradecimiento por su legado artístico y humano, según lo expresaron en un comunicado oficial compartido en las redes del artista.

En el mensaje también se puede leer: “Por el momento, no podemos confirmar una fecha ni un lugar definidos para este acto conmemorativo, ya que es necesario esperar la culminación de los protocolos establecidos por Medicina Legal, los cuales permitirán avanzar de manera responsable en la organización de los homenajes de despedida”.

En el texto se explica que todo el proceso se está desarrollando con el mayor respeto y prudencia posibles, priorizando el bienestar de la familia del cantante y verificando que se cumplan todos los procedimientos correspondientes al caso.

Asimismo, indicaron: “Una vez se cuente con información oficial y confirmada, será comunicada oportunamente a los medios de comunicación y al público en general por los canales autorizados”, por lo que muchos permanecen atentos a un próximo anuncio relacionado con el homenaje.

Finalmente, el equipo se dirigió a los seguidores del artista con el siguiente mensaje: “Agradecemos profundamente las múltiples muestras de cariño, solidaridad y respeto recibidas en este momento y pedimos comprensión mientras se avanza en cada una de las etapas necesarias”.

Tras este anuncio, numerosos usuarios en redes sociales han expresado sus mensajes de condolencia por lo ocurrido con Yeison Jiménez y continúan a la espera de información oficial sobre la causa del accidente aéreo en el que el cantante y otras cinco personas perdieron la vida.