Homenaje a Yeison Jiménez: habrá un evento en su honor, equipo confirma

Yeison Jiménez tendrá un homenaje para recordar su vida y obra tras su fallecimiento el 10 de enero en un accidente aéreo, su equipo de trabajo confirmó el evento, pero no han hablado de fechas o lugares.

Equipo de Yeison Jiménez confirma que habrá un homenaje en su honor: comunicado oficial

Por medio de la cuenta oficial de Instagram de Yeison Jiménez, su equipo de trabajo informó a sus seguidores que se realizará un evento en honor al intérprete de ‘Aventurero’, esto dice el comunicado.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 12 de ene, 2026
