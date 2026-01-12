Publicidad

Muerte de Yeison Jiménez: mensaje de pésame de Corabastos, lugar en el que trabajó

Los trabajadores de la plaza de mercado de Corabastos trabajaron con Yeison Jiménez y en sus redes sociales lamentaron su muerte el 10 de enero en un accidente aéreo.

El mensaje con el que Corabastos lamentó la muerte de Yeison Jiménez

Los trabajadores de la plaza de mercado trabajaron hombro a hombro con Yeison Jiménez y su partida fue lamentada por quienes tuvieron la oportunidad de conocer al joven trabajador y talentoso.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 12 de ene, 2026
Mensaje de Corabastos a Yeison Jiménez para despedirlo.