El mensaje con el que Corabastos lamentó la muerte de Yeison Jiménez

El artista de música popular, Yeison Jiménez, antes de triunfar en la música y convertirse en el artista reconocido por todo el país, trabajó en Corabastos, la plaza de mercado de Bogotá como cotero, vendiendo aguacates y realizando otros oficios.

El intérprete siempre se mostró orgulloso de sus orígenes, los mencionaba en sus canciones y en redes sociales compartió varios momentos que lo mostraban trabajando junto a los hombres y mujeres de la central mayorista.



Corabastos lamenta la muerte de Yeison Jiménez

En redes sociales la plaza de mercado más grande de Bogotá compartió un sentido mensaje por la muerte del artista: “Con inmenso dolor despedimos a un hijo de Corabastos 🖤🕊️”, inicia la publicación en su cuenta de Instagram.

“Hoy lamentamos profundamente la partida de Yeison Jiménez, un hombre que llevó en su historia las madrugadas, el esfuerzo y la dignidad del mercado. Desde Corabastos, donde se forjan sueños entre trabajo honesto y sacrificio diario, salió una voz que hoy queda grabada en la memoria del país”, escribieron junto a una fotografía del cantante cargando una canasta con comida.

“Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, seres queridos y seguidores 🤍🤝. Su legado vivirá como ejemplo de que desde aquí también nacen historias que trascienden fronteras 🌍 Paz en su descanso 🕊️”, finalizó el texto.



Los comentarios no se han hecho esperar y muchos lamentan que Jiménez hubiese perdido la vida tan joven, ya que solo tenía 34 años y estaba en el momento más alto de su carrera profesional, además de tener una familia unida y feliz.



Qué le pasó a Yeison Jiménez

El intérprete de música popular había realizado una presentación en Málga, Santander durante la noche del 9 de enero del 2026 y tenía planeado presentarse en un evento en Marinilla, Antioquia el 10 del mismo mes.

Fue en su traslado desde el aeropuerto de Paipa que la avioneta, de matrícula N325FA, en la que se transportaba tuvo un accidente. La aeronave se habría desplomado poco después de despegar y, el siniestro, cobró la vida de sus seis ocupantes: el piloto capitán Fernando Torres Rojas y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Waisman Mora.

