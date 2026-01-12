Publicidad

Funeral de Yeison Jiménez será en el Movistar Arena el 13 de enero del 2026

Yeison Jiménez será despedido en el Movistar Arena el 13 de enero a partir de las 10 de la mañana, al funeral podrán acceder sus seguidores, según primeras informaciones.

Seguidores de Yeison Jiménez podrán entrar a su funeral: Conoce la fecha, hora y lugar

El artista de música popular será despedido por todo lo alto y ya se conoce en qué lugar descansarán sus restos, los seguidores de Yeison Jiménez podrán darle un último adiós.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 12 de ene, 2026
Funeral de Yeison Jiménez, fecha y hora.