Seguidores de Yeison Jiménez podrán entrar a su funeral: Conoce la fecha, hora y lugar

La partida de Yeison Jiménez y cinco personas de su equipo en un accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero ha dejado a Colombia de luto. Los cuerpos de las víctimas ya fueron trasladados a Bogotá y, con el paso de las horas, se han conocido detalles relacionados con los actos fúnebres y homenajes programados en la capital del país.

Funeral de Yeison Jiménez

Según informó Noticias Caracol, los seguidores del intérprete de Aventurero podrán asistir a la ceremonia en la que familiares, amigos y colegas le darán el último adiós. El acto se llevará a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, escenario que permitirá el ingreso del público bajo las disposiciones establecidas por la organización.



La velación de Yeison Jiménez está programada para realizarse desde las 10:00 a. m. del martes 13 de enero de 2026, apenas tres días después del accidente aéreo en el que perdió la vida, cuando salía del aeropuerto de Paipa.

El mismo medio reveló que el cuerpo del artista será sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado en la Autopista Norte, calle 207, costado occidental de Bogotá. Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles sobre el sepelio ni sobre posibles actos privados posteriores.

Familia de Yeison Jiménez

Las hermanas del cantante han compartido mensajes en los que lo recuerdan con afecto y expresan su incredulidad frente a lo ocurrido, además de manifestar el dolor que enfrentan desde la tarde del sábado 10 de enero. Estas publicaciones han recibido múltiples muestras de apoyo por parte de seguidores y figuras públicas.

Por su parte, Sonia Restrepo, esposa del cantante, no se ha pronunciado públicamente. Fiel a la reserva que siempre ha mantenido sobre su vida personal, ha recibido numerosos mensajes de condolencia por parte de admiradores y personas cercanas al artista.



Homenajes a Yeison Jiménez

Amigos y colegas del cantante, oriundo de Manzanares, han aprovechado sus presentaciones para enviar mensajes de solidaridad a su familia y rendirle homenaje sobre el escenario. Uno de los momentos más emotivos se vivió durante un show de Luis Alfonso, quien no logró interpretar una de sus canciones.

Artistas como Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Carlos Vives, Silvestre Dangond, entre otros, también han dedicado palabras y gestos en sus conciertos para recordar a Yeison Jiménez y destacar su trayectoria dentro de la música colombiana, así como el impacto que dejó en el género popular.