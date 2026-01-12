Jhonny Rivera se enteró de la muerte de Yeison Jiménez por llamada de Pipe Bueno

Yeison Jiménez falleció a los 34 años en un accidente ocurrido el 10 de diciembre de 2026, cuando la avioneta en la que se movilizaba se precipitó en inmediaciones del aeropuerto de Paipa. De acuerdo con la información preliminar, la aeronave habría recorrido aproximadamente un kilómetro tras el despegue antes de caer y explotar. Las autoridades iniciaron de inmediato las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Lee más: El mensaje con el que Corabastos lamentó la muerte de Yeison Jiménez



En un primer momento no se confirmó si el artista se encontraba a bordo; sin embargo, horas después se estableció que no solo Yeison Jiménez había perdido la vida, sino también cinco personas más que hacían parte de su equipo de trabajo. El hecho generó conmoción en el gremio musical y entre sus seguidores.



Cómo se enteró Pipe Bueno de la muerte de Yeison Jiménez

Según relató Jhonny Rivera, Pipe Bueno habría sido uno de los primeros en advertir que algo grave había ocurrido. Esto se debió a una llamada que recibió pocos minutos después del accidente, relacionada con temas de aeronáutica y la matrícula de la avioneta involucrada.

“Por un tema de aeronáutica y por la matrícula del avión a Pipe lo llamaron y él sacó conclusiones”, contó Rivera, quien agregó que su colega le pidió no publicar nada en redes sociales, ya que en ese momento no existía confirmación oficial sobre lo sucedido.

Jhonny Rivera se enteró de la muerte de Yeison Jiménez por Pipe Bueno

Sobre cómo recibió la noticia, el cantante pereirano explicó: ““Me llamó Pipe Bueno cuando nadie sabía, nadie, absolutamente nadie, por un tema de aeronáutica y por la matrícula del avión a Pipe lo llamaron y él sacó conclusiones. Dijo '"es la matrícula del avión de Yeison y Yeison no me contesta no me contesta Jefferson (Osorio)"”.





En ese instante, Rivera se encontraba en el bus junto a su equipo de trabajo y decidió compartir la información con ellos, al considerar que todos estaban juntos: “Muchachos, parece que se mató Yeison Jiménez”, les dijo, lo que llevó a que comenzaran a buscar información en redes sociales.

Publicidad

Lee más: Luis Alfonso estalló en llanto en vivo, no logró interpretar canción de Yeison Jiménez

Fue entonces cuando encontraron una historia de Instagram publicada por el fotógrafo de El Aventurero, en la que aparecía el piloto minutos antes del despegue. Este material, sumado a los reportes iniciales del accidente en Paipa, confirmó que un hecho grave había ocurrido, noticia que más tarde fue ratificada por los medios de comunicación.