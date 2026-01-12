Publicidad

Pipe Bueno le dijo a Jhonny Rivera de la muerte de Yeison Jiménez antes de que fuera público

Jhonny Rivera relató que Pipe Bueno se habría enterado antes que los medios de comunicación del accidente que involucraba a Yeison Jiménez y fue él quien lo alertó de lo sucedido.

Jhonny Rivera se enteró de la muerte de Yeison Jiménez por llamada de Pipe Bueno

El cantante se habría enterado antes que los medios de comunicación que la avioneta accidentada era la de Yeison Jiménez, Jhonny Rivera relató qué le dijo Pipe Bueno cuando lo llamó.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 12 de ene, 2026
Jhonny Rivera se enteró de la muerte de Yeison Jiménez por Pipe Bueno