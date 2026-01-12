Cuerpo de Yeison Jiménez fue identificado por Medicina Legal, será entregado a su familia

Desde el 10 de enero, fecha en la que se confirmó el fallecimiento de Yeison Jiménez, Fernando Torres Rojas, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Waisman Mora, los ojos de los colombianos y seguidores de la música popular han estado atentos al caso.

Identificado el cuerpo de Yeison Jiménez

Precisamente en la tarde de este 12 de enero, Medicina Legal confirmó en un comunicado que, tras adelantar los debidos procedimientos, cuatro de las seis víctimas del siniestro aéreo fueron identificadas.

“Continúan los procedimientos técnico-científicos y médico-legales relacionados con el accidente aéreo ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. Como resultado del trabajo forense adelantado, se logró la plena identificación de dos cuerpos, correspondientes a Yeison Orlando Jiménez Galeano y Jefferson Osorio Vásquez”, dice el texto.



Allí además se esclarece qué sucederá con los restos en las próximas horas, pues explica que se realizará la entrega a los familiares de las respectivas víctimas después de las 6:00 p. m. del 12 de enero en coordinación con las autoridades competentes.

🔴#ATENCIÓN | Comunicado No. 03: @MedLegalColombi informa avances en los procedimientos médicolegales tras el accidente aéreo ocurrido en Boyacá. Dos cuerpos ya identificados serán entregados hoy; se prevé la entrega de los cuatro restantes mañana. pic.twitter.com/l9sgjnBMvs — Medicina Legal (Col) (@MedLegalColombi) January 12, 2026

En el documento también se puede leer que dos cuerpos más han sido identificados mediante odontología forense y siguen trabajando con el fin de identificar a las dos víctimas restantes del accidente aéreo.

“De acuerdo con el avance de los procedimientos y una vez se cumplan los requisitos legales, se prevé la entrega de los cuatro cuerpos el día de mañana. El Instituto desarrolla este proceso en cumplimiento de sus funciones misionales, garantizando el rigor técnico, el debido proceso y el respeto por las personas fallecidas y sus familias”, finaliza.



Funeral de Yeison Jiménez

Lina Jiménez, hermana del intérprete, compartió un video en sus redes sociales en el que mencionó que, por el momento, la familia no tiene una fecha exacta o un lugar en el que serán las exequias, “lo único que sabemos es que él va a estar aquí en Bogotá”, mencionó, pues, al parecer, sus restos podrían descansar en el Cementerio Jardines del Recuerdo.

A su vez, se dirigió a los fanáticos de su hermano, agradeció por todo el apoyo recibido durante los últimos días y confirmó que sí se realizará un homenaje para él. Además, hizo énfasis en que su cuñada Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez no se ha referido a su duelo públicamente y hay muchas cuentas en redes sociales suplantando su identidad.