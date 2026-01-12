Publicidad

Cuerpo de Yeison Jiménez fue identificado por Medicina Legal, será entregado a su familia

Medicina Legal emitió un comunicado oficial en el que se asegura que ya se identificó el cuerpo del cantante y de Jefferson Osorio, además, explican qué sucederá con sus restos en las próximas horas.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 12 de ene, 2026
Medicina Legal identificó el cuerpo de Yeison Jiménez.