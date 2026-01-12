Publicidad

Mariana Gómez, de La Reina del Flow, participó en La Voz Colombia hace 11 años

Antes de ser la famosa Irma en La Reina del Flow, Mariana Gómez probó suerte en La Voz Colombia, ‘reality’ musical de Caracol Televisión.

Actriz de La Reina del Flow participó en La Voz Colombia, así lucía hace 11 años

Pocos recuerdan que antes de ser la famosa Irma en La Reina del Flow, Mariana Gómez probó suerte en un ‘reality’ musical de Caracol Televisión, mira su audición en el programa.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 12 de ene, 2026
