Actriz de La Reina del Flow participó en La Voz Colombia, así lucía hace 11 años

Varios personajes de La Reina del Flow le prestan su voz a los personajes que interpretan y una de ellas es Mariana Gómez, que en la historia conocemos como Irma, una apasionada cantante y la novia de Érik Cruz.

Lo que muchos no saben es que antes de participar en la exitosa producción, ganadora de un Emmy, la joven audicionó para ser una de las participantes de La Voz Colombia, un ‘reality’ de Caracol Televisión.

Lee más: ¿Quiénes son los nuevos personajes de La Reina del Flow 3? Sky, Brenda y más talento



Mariana Gómez en La Voz Colombia

La actriz estuvo en el formato musical en el 2014 y se presentó con la canción ‘Rata de dos Patas’ de autoría de Manuel Toscano, pero interpretada por Paquita la del Barrio; y sorprendió a todos con su talento.



La joven se subió al escenario usando unos zapatos altos de color negro, un short de jean, una camiseta blanca y una chaqueta brillante a juego con el resto de su look fresco y actual.

En ese momento, los entrenadores de La Voz Colombia eran Gilberto Santa Rosa, Fanny Lu, Ricardo Montaner y Andrés Cepeda, todos se dieron la vuelta ante su voz y la fuerza con la que interpretó el tema musical.

La familia de la actriz también estuvo presente apoyándola durante toda la canción y, como era de esperarse, celebraron con gritos, saltos y aplausos que todos se dieron la vuelta para tenerla en su equipo.



Mira el video completo de su audición:

Publicidad

Tras su presentación, Mariana se convirtió en una integrante más del Equipo Cepeda, en el cual no solo destacó su talento para cantar, sino también su performance y la manera en la que se expresaba sobre el escenario.

Actualmente Gómez tiene 33 años, lo que quiere decir que en ese momento tenía tan solo 22 y apenas iniciaba su carrera en los medios de comunicación, la cual ha crecido mucho con el tiempo, no solo en la actuación, sino también en la música.

Publicidad

Lee más: Actor de ‘La Reina del Flow’ contó que estudió en el Sena y hasta se ganó una beca

Recordemos que, además de La Reina del Flow, la intérprete también protagonizó otra producción musical. Se trata de la serie ‘Arelys Henao: canto para no llorar’ donde interpretó a la cantante durante su infancia y juventud.

