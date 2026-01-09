Actor de ‘La Reina del Flow’ contó que estudió en el Sena y hasta se ganó una beca

Juan Manuel Restrepo, que interpreta a Érik Cruz en ‘La Reina del Flow’, contó en una entrevista con La Kalle que, antes de entrar en el mundo de la música y la actuación, estudió programación y mercadeo en el Sena, por decisión propia.

“De hecho, yo fui el que dije: ‘Yo quiero estudiar’. Yo estudié en un colegio privado, en un colegio normal, estrato medio, normal y me tocaba tres buses porque mi colegio no tenía lo que tienen los colegios públicos, que es esto de las técnicas. Entonces, yo decía: ‘Quiero estudiar esto, ¿cómo hago? Todavía no me he graduado, tengo todavía dos años para estudiar. Me gusta lo de sistemas, programo, hago páginas web, tin tin tin… Sena’ Lo mejor que hay en el país. Y Cogía tres buses por aprender a programar”, declaró el artista antioqueño que también trabajó en la segunda parte de 'Pasíón de Gavilanes'.

Restrepo aseguró que incluso se ganó una beca. Cuando terminó de hacer sus estudios de programación, salió de Antioquia, de dónde es él, para viajar a Bogotá y hacer cinco semestres de Mercadeo y complementar los conocimientos que ya había adquirido.





En medio de ese proceso, agregó en la entrevista, se encontró con varias oportunidades para entrar al mundo artístico, aunque siempre estuvo involucrado en el ámbito de la música y de la actuación. Una de ellas lo llevó a ser parte de ‘La Reina del Flow’, producción en el que logró el reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Cuánto mide Juan Manuel Restrepo, actor de ‘La Reina del Flow 3’

Varios quedan impresionados al ver de frente al actor antioqueño, pues para muchos es más alto de lo que aparenta en la televisión. Y es que Restrepo, contó, mide 187 centímetros, lo que le ha favorecido, también, para trabajar como modelo. Eso sí, el artista aseguró que para él lo más importante es que prime su inteligencia y su talento, y que lo físico y lo superficial quede en un segundo plano.