Actor de ‘La Reina del Flow’ contó que estudió en el Sena y hasta se ganó una beca

Juan Manuel Restrepo, de 'La Reina del Flow', estudió en el Sena y ganó beca

Actor de 'La Reina del Flow', producción de Caracol Televisión, contó que estudió en el Sena y hasta se ganó una beca en esa institución. Aquí todos los detalles.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 9 de ene, 2026
Actor de 'La Reina del Flow 3' estudió en el Sena