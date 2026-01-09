Jhonny Rivera dio razón por la que se fue de su finca: se cansó de los que iban a buscarlo

Jhonny Rivera ha dado de qué hablar por su relación con Jenny López, una jovencita de 22 años. Recientemente, el artista confesó la verdadera razón por la que ya no estará más en su finca, en Pereira. A través de varias historias en su cuenta de Instagram, contó sus anécdotas para que tomaran esa decisión tan radical.

Por qué Jhonny Rivera se fue de su finca

"Me encanta este sitio, es mi lugar favorito, pero mi privacidad ya se vio afectada. Porque casi todos los días, antes más, ahora menos, pero llega gente cantantes diciendo que el sueño es grabar conmigo, y es válido. Yo también soñé grabar con Darío Gómez, Luis Alberto Posada, Charrito, todos, pero no es presionado. Llegan hasta acá, y no se van hasta que yo no grabe con ellos, y que si les toca, se quedan a vivir ahí", empezó diciendo.



Posteriormente, detalló lo que pasó con un artista que insistió para verlo y mostrarle todo su trabajo. Según indicó el papá de Andy Rivera, aquella persona tenía 112 canciones en un cuaderno, pero que todas tenían un mismo ritmo.

"Lo atendí, porque se fue para el hotel y se acomodó en cartones ah. Donde yo hubiera llamado a la policía, se me vienen ustedes encima y me destruyen. Me tocó irme para atenderlo, le dije bueno, 'cánteme una de esas canciones que quiero escucharlo'. Empezó a cantar la primera y era como del mismo aire de la segunda, en el mismo sonsonete tenía las 112. Yo no quiero hablar mal de él. Desafortunadamente tuve que irme de acá, porque se me acabó la paz", afirmó.

Por otra parte, destacó que, como ya no se encuentra en la finca, se remiten a sus redes sociales, a donde le llegan varias solicitudes para tener una canción juntos; sin embargo, él detalla que no es posible hacerlo con todos.

"Ahora, en redes sociales muchas personas componen, una canción y dicen 'mi sueño es grabar una con Jhonny Rivera, etiquétenlo. Cuando yo no reacciono, porque no es mi estilo, o simplemente porque yo no puedo grabar con todo el mundo, empiezan los insultos. Como quien dice, estoy obligado a grabar con todo el que me etiqueta. Yo les digo, son diariamente unas diez etiquetas", añadió.

Finalmente, habló del tema legal y de los problemas que habría al tener una canción, porque no solo es grabarla, sino además, cómo se va a publicar, las cantidad de reproducciones, entre otros.

"Si la canción es un éxito, espere la demanda, porque la subió al canal de él y se robó las regalías. Y si no lo va ben, se pierde el dinero, y no es poquito. Se volvió un tema muy complejo de explicar", puntualizó.

