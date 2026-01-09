Publicidad

Por qué Jhonny Rivera se fue de su finca en Pereira

Jhonny Rivera relató cómo fue atender a uno de sus seguidores, quien deseaban cantar con él. Asimismo, reveló la razón por la que se le complica grabar con todos sus seguidores que son artistas.

Jhonny Rivera dio razón por la que se fue de su finca: se cansó de los que iban a buscarlo

A través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, Jhonny Rivera relató las experiencias que ha tenido, las cuales fueron un detonante para tomar esa decisión.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 9 de ene, 2026
Jhonny Rivera reveló la verdadera razón por la que se fue de su finca: "No es presionar"