Qué le regaló Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, a Yina Calderón

Yina Calderón sorprendió a los usuarios de Instagram, tras mostrar cuál fue el regalo que le dio el ex de Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada, en medio de su viaje por Guatapé.

Yina Calderón presumió de regalo que le dio el ex de Aida Victoria Merlano y así reaccionó

Yina Calderón sigue compartiendo con sus fans su viaje a Guatapé, en donde se le ha visto contenta con Juan David Tejada; por lo cual, los seguidores no han parado de comentar.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 9 de ene, 2026
Yina Calderón presumió el regalo que le dio el ex de Aida Victoria Merlano: así reaccionó