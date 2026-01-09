Yina Calderón presumió el regalo que le dio el ex de Aida Victoria Merlano: así reaccionó

Yina Calderón sigue dando de qué hablar por su cercanía con Juan David Tejada, la expareja de Aida Victoria Merlano. Recientemente, se dejó ver muy bien acompañada del hombre, en medio de una pisicina en Guatapé. Esto generó una ola de comentarios, ya que alguno recuerdan los comentarios de la DJ cuando él estaba con la barranquillera.

Mira también: Yina Calderón cantando: imitó a Tigresa del Oriente y la compararon con 'El Agropecuario'



Qué le regaló el ex de Aida Victoria Merlano a Yina Calderón

Ahora bien, no solo compartieron tiempo juntos, más otros amigos, sino también que vivieron una experiencia única al lado de muchos caballos. Tanto así, que la influencer afirmó sentirse como toda una agropecuaria. Subió un clip a sus redes sociales, en donde le está dando de comer a un pez y cómo disfrutó este momento.



Lo que más sorprendió, fue que cuando Yina Calderón confirmó que Tejada le regaló una figura de acción de Frezzer del manga 'Dragon Ball'. Este muñeco tiene todo su cuerpo plateado, pero tiene partes donde el morado resalta, como lo es en el pecho, cabeza y brazos.

Frente a este hecho, los seguidores no dudaron en reaccionar, en donde algunos mencionan que les parece muy extraño esa relación que tienen. Como también indican que, su cercanía se puede deber a algún tipo de estrategia para sus redes sociales.



Mira también: Yina Calderón dividió opiniones con su radical cambio de look: "¿Quién te hizo ese mal?"



Qué dijeron en redes del regalo del ex de Aida Victoria Merlano a Yina Calderón

"La verdad me parece que hacen excelente pareja", "todo lo que veo de estos personajes, es en contra de mi voluntad", "el man se ve como arrepentido de aceptar hacer contenido", "amigo, si eres obligado a aparecer en este video parpadea dos veces", "hacen una bonita pareja, físicamente son iguales", "son el uno para el otro", dijeron algunos.

Publicidad

Es de destacar que, Yina Calderón ha demostrado que no está al pendiente de los comentarios en las redes. Prefiere seguir con su vida, enfocada en sus proyectos y dando de qué hablar por diferentes motivos. Esta ha sido su polémica más reciente en este 2026luego de llamar la atención por su comportamiento en un concierto y otros eventos. Además, del cambio de look que se hizo cortándose el cabello más arriba de los hombros, entre otros.

