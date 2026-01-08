Actriz de ‘Leyla’, novela turca de Caracol, tiene una de las caras más lindas del mundo

Publicidad
Todos los televidentes se conectan por las tardes, para disfrutar de la programación de Caracol televisión. Precisamente, hay una novela turca que ha llamado mucho la atención y se trata de 'Leyla', que empezó a emitirse el cuatro de noviembre de 2025. Ahora bien, la protagonista se ha robado todas las miradas al ser muy bella. Recientemente, se conoció el top de los 100 rostros más lindos del mundo y dentro de este, se encuentra Cemre Baysel.
Según confirmó la publicación de TC Candler y The Independent Critics, la mujer se ubica en la posición número 34, siendo la primera vez que aparece. Ahora bien, del mismo país también se encuentra Özge Yagiz y Hande Erçel, quienes también son muy conocidas por protagonizar series turcas.
Es una joven de 26 años, que nació el cinco de febrero de 1999 en Esmirna, Turquía. Aunque ha estado en varias novelas de aquel país, ha sido en 'Leyla', novela que emite Caracol Televisión, en donde ha tenido mayor reconocimiento por el papel que hace.
En su cuenta de Instagram tiene más de seis millones de seguidores y postea las diferentes actividades que hace con su amistades. Además, recientemente publicó el cambio de look que se hizo, y cómo pasó de tenerlo castaño a negro. Sus seguidores no dudaron en afirmar que se ve muy hermosa.
Aquí están las mujeres con la cara más linda del mundo, según top.
1. Rosé, de Blackpink
2. Sydney Sweeney
3. Pharita
4. Andrea Brillantes
5. Whitney Peak
6. Deva Cassel
7. Becky
8. Karina
9. Sitala
10. Dasha Taran
11. Jisoo
12. Ana de Armas
13. Jasmine Tookes
14. Nancy Mcdonie
15. Hande Ercel
16. Margaret Qualley
17. Lingling Kwong
18. Nana
19. Miku Martineau
20. Tzuyu
21. Yael Shelbia
22. Lalisa Manobal
23. Zendaya
24. Jeon Somi
25. Savannah Clarke
26. Wonyoung
27. Özge Yagiz
28. Maralgua Hera Dashyam
29. Tu Tontawan
30. Adria Arjona
31. Saba
32. Sara Orrego
33. Minnie
34. Cemre Baysel
35. Kazuha
36. Tyla
37. Alexa Ilacad
38. Danielle
39. Lisa Rosh
40. Liza Soberano
