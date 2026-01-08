Publicidad

Según la publicación de TC Candler y The Independent Critics, Cemre Baysel, protagonista de Leyla, tiene uno de los rostros más hermosos del mundo; además, la colombiana Sara Orrego también destacó.

Actriz de ‘Leyla’, novela turca de Caracol, tiene una de las caras más lindas del mundo

Según la publicación de TC Candler y The Independent Critics, en el top también aparece Sara Orrego, la modelo colombiana que logró posicionarse en el puesto 32, por encima de Eiza González.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 8 de ene, 2026
