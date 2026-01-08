Actriz de ‘Leyla’, novela turca de Caracol, tiene una de las caras más lindas del mundo

Todos los televidentes se conectan por las tardes, para disfrutar de la programación de Caracol televisión. Precisamente, hay una novela turca que ha llamado mucho la atención y se trata de 'Leyla', que empezó a emitirse el cuatro de noviembre de 2025. Ahora bien, la protagonista se ha robado todas las miradas al ser muy bella. Recientemente, se conoció el top de los 100 rostros más lindos del mundo y dentro de este, se encuentra Cemre Baysel.

Actriz de 'Leyla' tiene una de las caras más lindas del mundo

Según confirmó la publicación de TC Candler y The Independent Critics, la mujer se ubica en la posición número 34, siendo la primera vez que aparece. Ahora bien, del mismo país también se encuentra Özge Yagiz y Hande Erçel, quienes también son muy conocidas por protagonizar series turcas.



Quién es Cemre Baysel protagoniza de Leyla

Es una joven de 26 años, que nació el cinco de febrero de 1999 en Esmirna, Turquía. Aunque ha estado en varias novelas de aquel país, ha sido en 'Leyla', novela que emite Caracol Televisión, en donde ha tenido mayor reconocimiento por el papel que hace.

En su cuenta de Instagram tiene más de seis millones de seguidores y postea las diferentes actividades que hace con su amistades. Además, recientemente publicó el cambio de look que se hizo, y cómo pasó de tenerlo castaño a negro. Sus seguidores no dudaron en afirmar que se ve muy hermosa.

Cuáles son las mujeres con el rostro más bello del mundo

Aquí están las mujeres con la cara más linda del mundo, según top.

1. Rosé, de Blackpink

2. Sydney Sweeney

3. Pharita

4. Andrea Brillantes

5. Whitney Peak

6. Deva Cassel

7. Becky

8. Karina

9. Sitala

10. Dasha Taran

11. Jisoo

12. Ana de Armas

13. Jasmine Tookes

14. Nancy Mcdonie

15. Hande Ercel

16. Margaret Qualley

17. Lingling Kwong

18. Nana

19. Miku Martineau

20. Tzuyu

21. Yael Shelbia

22. Lalisa Manobal

23. Zendaya

24. Jeon Somi

25. Savannah Clarke

26. Wonyoung

27. Özge Yagiz

28. Maralgua Hera Dashyam

29. Tu Tontawan

30. Adria Arjona

31. Saba

32. Sara Orrego

33. Minnie

34. Cemre Baysel

35. Kazuha

36. Tyla

37. Alexa Ilacad

38. Danielle

39. Lisa Rosh

40. Liza Soberano

