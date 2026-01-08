Drástico cambio de Westcol; así lucía hace unos años con cabello largo

Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido en el mundo digital como Westcol, sigue dando de qué hablar y en esta ocasión es por cómo lucía hace unos años. Se conocieron seis fotografías, en donde la expareja de Aida Victoria Merlano aparece con cabello largo.

Mira también: Westcol le confesó a Aida Victoria cuándo murieron sus esperanzas de volver a su lado



Cómo se veía Westcol con cabello largo

En la primera foto, se observa que el streamer tiene su cabello al cuello, posteriormente está posando con un look mas casual luciendo una sudadera. En la siguiente captura está tomándose una selfie al frente de lo que sería un espejo en el baño. Finalmente, se precia que el hombre tiene un gorro, con estilo diferente al actual. Frente a esto, algunos seguidores afirmaron que no ha cambiado mucho, mientras que otros sí se sorprendieron.



"Está igual solo se cortó el cabello y se puso otra ropa", "ni que fuera a tener 16 años toda la vida, claro que va a cambiar físicamente", "el chico es lindo", "ese muchacho es de admirar por lo que ha logrado", "no le veo ningún cambio la verdad", "bueno todo tenemos un antes y un después", dijeron algunos.

Qué pasó entre Westcol y Aida Victoria Merlano

Recientemente, Westcol y Aida Victoria se reencontraron luego de un tiempo de estar distanciados. El streamer hizo un en vivo por varias horas, en donde hablaron de cómo fue esa tusa que sintieron cuando terminaron. Además, recapitularon qué hizo cada uno, y el hombre le dejó más que claro que no podía volver con ella. A raíz de esto, los internatuas se refirieron al tema y esto fue lo que dijeron.





Mira también: Aida Victoria Merlano se sinceró sobre su noviazgo con Westcol: “Tal vez no fuiste un hombre”

Publicidad

"No te reprimas por lo que los demás digan o piensen, si de verdad aún amas a Aída inténtalo, la vida es una sola", "solo tengo que decir que espero que vuelvas con Aída, pero en esta etapa", "si nos organizamos, nadie los va a funar", "tengo toda la noche noche llorando con el stream con Aida", "qué caballero para no hablar mal del agropecuario como padre y para dejar que ella se exprese", dijeron algunos.

Es de resaltar que, Luis Villa está soltero y enfocado en los diferentes proyectos que tiene. A través de su redes sociales, ha mostrado cómo ha ido evolucionando y por eso sus seguidores lo quieren ver feliz, ¿qué pasará en su vida?