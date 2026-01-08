Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Usurpadora
Falcao García
Separación de Ómar Murillo y Koral Costa
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Cómo se veía Westcol con el cabello largo: fotos de sus inicios en redes

Westcol dejó a todos los seguidores impactos por el gran cambio que tuvo, por lo cual, se conocieron unas imágenes del streamer de cuando él tenía cabello largo. Mira las fotos de hace unos años.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Drástico cambio de Westcol; así lucía hace unos años con cabello largo

Los usuarios de Instagam quedaron impactados por cómo lucía antes la expareja de Aida Victoria Merlano; mientras algunos afirman que sí se ve diferente, otros indican que está igual,

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 8 de ene, 2026
Comparta en:
Drástico cambio de Westcol; así lucía hace unos años con cabello largo