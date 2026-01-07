Cuál fue la pregunta con la que un televidente se volvió millonario en La Danza de los Millones

Este miércoles 7 de enero, otro colombiano se volvió millonario gracias a La Danza de los Millones y a una pregunta bastante fácil formulada por la presentadora Laura Acuña.

La pregunta estuvo relacionada con lo ocurrido durante el capítulo y fue: ¿cuánto dinero se llevaron las actrices del equipo rosa? La respuesta correcta era 15 millones de pesos.



Tras contestar acertadamente, Maye, la afortunada mujer que recibió la llamada, se llevó a su casa el total acumulado del episodio, una suma de $53.687.000.

