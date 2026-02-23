Emmanuel Esparza y Essined Aponte se van a casar: mira el lujoso anillo de compromiso

Este 23 de febrero, el actor español y la actriz puertorriqueña confirmaron que se encuentran comprometidos y, aunque no revelaron todos los detalles de la propuesta, dejaron abierta la posibilidad de que esta tuviera lugar hacer algún tiempo y nadie lo supiera aún. La pareja, que se ha convertida en una de las más cotizadas del país no solo por el talento de ambos, sino también porque son consideradas como algunas de las figuras más atractivas del entretenimiento nacional.

Durante la entrevista, la pareja mostró el anillo de compromiso. Adicionalmente, Esparza afirmó: "Aquello fue súper bonito, estoy súper orgulloso de mí mismo", refiriéndose a la forma en que le pidió la mano a su pareja sentimental.

Qué se sabe sobre el compromiso de Emmanuel Esparza y Essined Aponte

En noviembre de 2024, Esparza concedió una entrevista a Johncito Preguntón de 'La Red', en la que se refirió a sus hábitos saludables; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue cuando se pronunció sobre su situación sentimental, asegurando que pronto les daría a sus seguidores una noticia importante sobre su relación.





"A ver si dentro de poco te puedo traer una noticia interesante, pero todavía no", dijo. Ante este comentario, el periodista insistió: "¿Boda, ¿bebé?", a lo que él respondió: "Ya hablaremos (...) No porque si sigo sí o no ya vas a sacar el titular. Ya hablaremos pronto".

Por el momento no se tiene conocimiento de cuándo o dónde se llevará a cabo la ceremonia, por lo que muchos están atentos a que ellos se pronuncien en redes sociales o se libere la información completa en la edición de marzo de la revista.

Noticia en desarrollo...