Yeferson Cossio asistió a boda de Jhonny Rivera y Jenny López: sacó remix de 'Soy solero'

El creador de contenido digital asistió a la fiesta en compañía de Carolina Gómez, su pareja sentimental, y también de su hermana Cintia Cossio y Jhoan López. Así vivieron la celebración.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de feb, 2026
Así fue el encuentro de Yeferson Cossio con Jhonny Rivera en su boda con Jenny López.