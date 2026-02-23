Yeferson Cossio asistió a boda de Jhonny Rivera y Jenny López: sacó remix de 'Soy solero'

El pasado 22 de febrero se llevó a cabo la boda del cantante de música popular, recordado por canciones como 'Mi decisión', 'Siga bebiendo' y 'El intenso', con Jenny López. Aunque inicialmente se creyó que sería una ceremonia privada, con el tiempo se conoció que la pareja extendió la lista de invitados, llegando a tener más de 250 personas, entre ellas el destacado creador de contenido digital.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Cossio mostró no solo cómo fue la preparación para este evento, sino también cómo la pasó en la velada, pues estuvo acompañado de su familia, pero también de La Liendra, uno de sus colegas más cercanos.

Yeferson Cossio le sacó remix a 'Soy soltero' tras boda de Jhonny Rivera

Uno de los videos que más causó curiosidad entre los usuarios de Internet fue cuando el influencer se acercó al padre de Andy Rivera para mostrarle el remix que le hizo a la canción 'Soy soltero'. Este no solo se convirtió en el tema que lanzó a la fama a Jhonny, sino que también se volvió un himno para las personas que querían presumir su estado civil por medio de la música.

"Ya tengo su remix, ya no es hombre soltero, sí tiene compromiso, para irse para la calle a Jenny pide permiso", le dijo al ahora esposo de López, lo que causó risas entre su comunidad.



Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López

La pareja, que se comprometió en un concierto en el Movistar Arena de Bogotá en 2025, se casó en una iglesia de Pereira. Luego del evento religioso, salió a la calle a saludar a las decenas de personas que se reunieron a las afueras de la capilla para desearles prosperidad y compromiso en su matrimonio.

Por otro lado, durante la fiesta, los asistentes pudieron disfrutar de sus muestras de cariño y su primer baile como marido y mujer, el cuál contó con la voz de Andy Rivera como música de fondo.

Ahora, los cantantes se preparan para su luna de miel, la cual está programada para que se desarrolle en la playa, pero también en la ciudad.