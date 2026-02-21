Jhonny Rivera vendió todas sus motos tras un trágico sueño que involucró la vida de Jenny López

Jhonny Rivera vendió todas sus motos debido a un sueño: su novia, Jenny López moría
El intérprete siempre ha sido un fanático de las motos, sin embargo, de la noche a la mañana tomó la decisión de dejarlas de lado, pues temía por la vida de Jenny López y que se convirtiera en una premonición.
