Jhonny Rivera vendió todas sus motos tras un trágico sueño que involucró la vida de Jenny López

Jhonny Rivera vendió todas sus motos debido a un sueño: su novia, Jenny López moría

El intérprete siempre ha sido un fanático de las motos, sin embargo, de la noche a la mañana tomó la decisión de dejarlas de lado, pues temía por la vida de Jenny López y que se convirtiera en una premonición.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 21 de feb, 2026
Se Dice de Mí Jhonny Rivera