Se Dice de Mí: Capítulo: El desamor casi le quita la vida a Jhonny Rivera | Se Dice De Mí - CaracolTV

El intérprete de ‘Mejor solito’, habla sobre los mejores momentos de su vida, pero también se confiesa sobre lo más duro que ha enfrentado, su prometida, su mamá y seres queridos hablan en ‘Se Dice de Mí’.

45:58 min
Se Dice de Mí Jhonny Rivera
Capítulo: El desamor casi le quita la vida a Jhonny Rivera | Se Dice De Mí
Se Dice de Mí: Capítulo: El desamor casi le quita la vida a Jhonny Rivera | Se Dice De Mí

El intérprete de ‘Mejor solito’, habla sobre los mejores momentos de su vida, pero también se confiesa sobre lo más duro que ha enfrentado, su prometida, su mamá y seres queridos hablan en ‘Se Dice de Mí’.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
