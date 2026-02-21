Se Dice de Mí: Capítulo: El desamor casi le quita la vida a Jhonny Rivera | Se Dice De Mí - CaracolTV
El intérprete de ‘Mejor solito’, habla sobre los mejores momentos de su vida, pero también se confiesa sobre lo más duro que ha enfrentado, su prometida, su mamá y seres queridos hablan en ‘Se Dice de Mí’.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
45:58 min
Capítulo: El desamor casi le quita la vida a Jhonny Rivera | Se Dice De Mí
Aníbal Velásquez desmiente que tenga más hijos que Diomedes Díaz
39:16
capítulo Alicia Machado lidió con críticas por subir 18 kilos siendo Miss Universo
44:01
Capítulo: Ela Taubert aprendió a cantar antes que a hablar
45:58
Capítulo: El desamor casi le quita la vida a Jhonny Rivera | Se Dice De Mí
Se Dice de Mí: Capítulo: El desamor casi le quita la vida a Jhonny Rivera | Se Dice De Mí
El intérprete de ‘Mejor solito’, habla sobre los mejores momentos de su vida, pero también se confiesa sobre lo más duro que ha enfrentado, su prometida, su mamá y seres queridos hablan en ‘Se Dice de Mí’.