Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Concierto de Bad Bunny
Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Se Dice de Mí: Jorge ‘Tato’ Muñoz llegó a Sábados Felices tras insistir varias veces | Capítulo - CaracolTV

El humorista y ventrílocuo de Sábados Felices relata los momentos más duros de su vida y cuenta cómo llegó a convertir a ‘Tato’, no solo en su herramienta de trabajo, sino en su hijo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Thumbnail
Jorge ‘Tato’ Muñoz llegó a Sábados Felices tras insistir varias veces | Capítulo
Se Dice De Mí
Capítulo Se Dice De Mí: Saga WhiteBlack lanzó al éxito la banda sonora de 'La Reina del Flow'
Thumbnail
Capítulo Se Dice De Mí: adiós a Yeison Jiménez, un grande que hizo música con el corazón
Thumbnail
43:55
la historia de amor entre Óscar Rentería y su esposa surgió por un radio
Thumbnail
Jorge ‘Tato’ Muñoz llegó a Sábados Felices tras insistir varias veces | Capítulo

Se Dice de Mí: Jorge ‘Tato’ Muñoz llegó a Sábados Felices tras insistir varias veces | Capítulo

El humorista y ventrílocuo de Sábados Felices relata los momentos más duros de su vida y cuenta cómo llegó a convertir a ‘Tato’, no solo en su herramienta de trabajo, sino en su hijo.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
|
Se Dice De Mí
Capítulo Se Dice De Mí: Saga WhiteBlack lanzó al éxito la banda sonora de 'La Reina del Flow'
Thumbnail
Capítulo Se Dice De Mí: adiós a Yeison Jiménez, un grande que hizo música con el corazón
Thumbnail
43:55
la historia de amor entre Óscar Rentería y su esposa surgió por un radio
Capítulo: Así se hizo famoso José Simhon, de 'apúrele que estoy botado'
45:12
Así se hizo famoso José Simhon, de 'apúrele que estoy botado'
Thumbnail
43:42
Andrés Felipe Martínez, de 'Pasión de Gavilanes', dejó Colombia luego de divorciarse
Capítulo Se Dice De Mí - Juan Guilera
44:04
Capítulo: Juan Guilera tocó fondo y se entregó a los excesos tras duras pérdidas
Thumbnail
Jorge ‘Tato’ Muñoz llegó a Sábados Felices tras insistir varias veces | Capítulo