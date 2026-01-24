Se Dice de Mí: Jorge ‘Tato’ Muñoz llegó a Sábados Felices tras insistir varias veces | Capítulo - CaracolTV El humorista y ventrílocuo de Sábados Felices relata los momentos más duros de su vida y cuenta cómo llegó a convertir a ‘Tato’, no solo en su herramienta de trabajo, sino en su hijo.