Alicia Machado habla en Se Dice de Mí de que subió 18 kilos siendo Miss Universo

Alicia Machado habla en 'Se Dice de Mí', programa de Caracol, sobre la vez que subió 18 kilos siendo Miss Universo y recibió oleada de malos comentarios que la afectaron.

39:16 min
Se Dice de Mí: capítulo Alicia Machado lidió con críticas por subir 18 kilos siendo Miss Universo

La exreina venezolana sufrió duros comentarios, cuando apenas tenía 18 años, por subir 18 kilos. Eso la llevó a sufrir complicados trastornos alimenticios y tener dudas sobre sí misma.

Por: Alejandra Hurtado
|
