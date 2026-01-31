Publicidad
Se Dice de Mí: Capítulo: Ela Taubert aprendió a cantar antes que a hablar
La ganadora del Grammy Latino a Mejor Artista en 2025 cuenta su historia de vida, recuerda las épocas difíciles que vivió en el colegio y cómo logró una colaboración con Joe Jonas, exactor de Disney.
Se Dice de Mí: Capítulo: Ela Taubert aprendió a cantar antes que a hablar
Capítulo: Ela Taubert aprendió a cantar antes que a hablar
Capítulo: Ela Taubert aprendió a cantar antes que a hablar
Se Dice de Mí: Capítulo: Ela Taubert aprendió a cantar antes que a hablar
La ganadora del Grammy Latino a Mejor Artista en 2025 cuenta su historia de vida, recuerda las épocas difíciles que vivió en el colegio y cómo logró una colaboración con Joe Jonas, exactor de Disney.
31 de Enero, 2026
