Se Dice de Mí: Capítulo Se Dice De Mí: Gian Marco comparte sus sueños y destapa sus momentos más duros

Gian Marco, jurado de A Otro Nivel, cuenta su vida en este capítulo de Se Dice de Mí, da detalles del duelo que no ha podido superar y del amor que lo ha unido con Colombia por muchos años.

Capítulo Se Dice De Mí: Gian Marco comparte sus sueños y destapa sus momentos más duros
Gian Marco, jurado de A Otro Nivel, cuenta su vida en este capítulo de Se Dice de Mí, da detalles del duelo que no ha podido superar y del amor que lo ha unido con Colombia por muchos años.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
