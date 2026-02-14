Publicidad

Se Dice de Mí: Aníbal Velásquez desmiente que tenga más hijos que Diomedes Díaz - CaracolTV

El destacado músico Aníbal ‘Sensación’ Velásquez habla en ‘Se Dice De Mí’ sobre cómo fueron sus inicios en la música, por qué es considerado uno de los artistas más ágiles al tocar el acordeón y cómo hizo para tener buena suerte con las mujeres.

Aníbal Velásquez desmiente que tenga más hijos que Diomedes Díaz
Por: Marianella Chavarro Castro
