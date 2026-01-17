Capítulo Se Dice De Mí: Saga WhiteBlack lanzó al éxito la banda sonora de 'La Reina del Flow' Capítulo Se Dice De Mí: adiós a Yeison Jiménez, un grande que hizo música con el corazón 43:55 la historia de amor entre Óscar Rentería y su esposa surgió por un radio 45:12 Así se hizo famoso José Simhon, de 'apúrele que estoy botado' Capítulo Se Dice De Mí: Saga WhiteBlack lanzó al éxito la banda sonora de 'La Reina del Flow'

Se Dice de Mí: Capítulo Se Dice De Mí: Saga WhiteBlack lanzó al éxito la banda sonora de 'La Reina del Flow' El productor musical que ha trabajado con artistas como Shakira, Nicky Jam y hasta ha hecho música para 'La Reina del Flow' es originario de Chocó. Estudió Ingeniería de Sistemas, manejó taxi y trabajó instalando líneas telefónicas hasta conseguir éxito en la industria musical.