Capítulo Se Dice De Mí: Saga WhiteBlack 17 de enero- CaracolTV

El productor musical que ha trabajado con artistas como Shakira, Nicky Jam y hasta ha hecho música para 'La Reina del Flow' es originario de Chocó. Estudió Ingeniería de Sistemas, manejó taxi y trabajó instalando líneas telefónicas hasta conseguir éxito en la industria musical.

Se Dice De Mí
Capítulo Se Dice De Mí: Saga WhiteBlack lanzó al éxito la banda sonora de 'La Reina del Flow'
Se Dice De Mí
Capítulo Se Dice De Mí: Saga WhiteBlack lanzó al éxito la banda sonora de 'La Reina del Flow'

Por: Marianella Chavarro Castro
Se Dice De Mí
