Se Dice de Mí: así le llegó a Carlos Fernández su papel para 'La Reina del Flow'
Amigos, familiares y colegas reconstruyen la historia de Carlos Fernández, el destacado actor y cantante recordado por producciones como ‘La Reina del Flow’.
Publicidad
Se Dice de Mí: así le llegó a Carlos Fernández su papel para ‘La Reina del Flow’
así le llegó a Carlos Fernández su papel para ‘La Reina del Flow’
45:58
así le llegó a Carlos Fernández su papel para ‘La Reina del Flow’
Se Dice de Mí: así le llegó a Carlos Fernández su papel para ‘La Reina del Flow’
Amigos, familiares y colegas reconstruyen la historia de Carlos Fernández, el destacado actor y cantante recordado por producciones como ‘La Reina del Flow’.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
28 de Febrero, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
45:58
así le llegó a Carlos Fernández su papel para ‘La Reina del Flow’
