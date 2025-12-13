Se Dice de Mí: la historia de amor entre Óscar Rentería y su esposa surgió por un radio - CaracolTV
A 'Se Dice De Mí' llega Óscar Rentería para hablar de cómo llegó al mundo deportivo, su pérdida más dolorosa y cómo enamoró a su esposa, Amparo Maglioni. Además, recordó esas entrevistas con varios íconos del fútbol.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
43:55 min
la historia de amor entre Óscar Rentería y su esposa surgió por un radio
45:12
Así se hizo famoso José Simhon, de 'apúrele que estoy botado'
43:42
Andrés Felipe Martínez, de 'Pasión de Gavilanes', dejó Colombia luego de divorciarse
44:04
Capítulo: Juan Guilera tocó fondo y se entregó a los excesos tras duras pérdidas
43:55
la historia de amor entre Óscar Rentería y su esposa surgió por un radio
Se Dice de Mí: la historia de amor entre Óscar Rentería y su esposa surgió por un radio
A 'Se Dice De Mí' llega Óscar Rentería para hablar de cómo llegó al mundo deportivo, su pérdida más dolorosa y cómo enamoró a su esposa, Amparo Maglioni. Además, recordó esas entrevistas con varios íconos del fútbol.