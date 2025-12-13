Se Dice de Mí: la historia de amor entre Óscar Rentería y su esposa surgió por un radio - CaracolTV A 'Se Dice De Mí' llega Óscar Rentería para hablar de cómo llegó al mundo deportivo, su pérdida más dolorosa y cómo enamoró a su esposa, Amparo Maglioni. Además, recordó esas entrevistas con varios íconos del fútbol.