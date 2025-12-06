45:12 min Así se hizo famoso José Simhon, de 'apúrele que estoy botado' 43:42 Andrés Felipe Martínez, de 'Pasión de Gavilanes', dejó Colombia luego de divorciarse 44:04 Capítulo: Juan Guilera tocó fondo y se entregó a los excesos tras duras pérdidas Heredero estuvo a punto de enloquecer por su frustración en la música | Capítulo Se Dice De Mí 45:12 Así se hizo famoso José Simhon, de 'apúrele que estoy botado'

Se Dice de Mí: Así se hizo famoso José Simhon, de 'apúrele que estoy botado' El destacado empresario y mago colombiano abre su corazón en 'Se Dice De Mí' para contar cómo fueron sus inicios en el ilusionismo, la vez que puso en riesgo su vida por un truco y cómo encontró el amor.