Se Dice de Mí: Así se hizo famoso José Simhon, de 'apúrele que estoy botado'

Capítulo Se Dice de Mí 6 de diciembre: José Simhon - CaracolTV
El destacado empresario y mago colombiano abre su corazón en 'Se Dice De Mí' para contar cómo fueron sus inicios en el ilusionismo, la vez que puso en riesgo su vida por un truco y cómo encontró el amor.
45:12 min
43:42
44:04
45:12
El destacado empresario y mago colombiano abre su corazón en 'Se Dice De Mí' para contar cómo fueron sus inicios en el ilusionismo, la vez que puso en riesgo su vida por un truco y cómo encontró el amor.